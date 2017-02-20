باسيل يلتقي مرشحة الرئاسة الفرنسية.. لوبان: حماية مسيحيي الشرق هي ببقائهم في أرضهم

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اجتمع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني، المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان والوفد المرافق.

لوبان قالت بعد اللقاء: "إن افضل طريقة لحماية المسيحيين في الشرق الاوسط هي القضاء على التطرف الاسلامي، وهو أمر اخذته على عاتقي في فرنسا لان هذا الخطر قاتل، وقد كنا ضحاياه جراء الهجمات القاتلة التي وقعت في فرنسا، وهي هجمات مستمرة على الاراضي الفرنسية. بالتأكيد هي اقل جسامة لكن عددا لا بأس به من الهجمات يقع اسبوعيا في الوقت الحالي عبر الاعتداء على عناصر من الشرطة ومدنيين، وهم يهتفون "الله اكبر".

وأضافت: " إن وسيلة حماية الاقليات المسيحية هي القضاء على اولئك الذين يهدفون الى تدمير كل الاقليات، هذا واضح بالنسبة لي. وذكرت ان ما يهمني في موضوع حماية المسيحيين هو العمل على تمكينهم من البقاء في ارضهم وليس كما اقترح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي منذ سنوات بإقناعهم بترك بلادهم وتحويلهم الى لاجئين في بلادنا. واعتقد ان هذه الرؤية خطيرة لمسيحيي الشرق الاوسط وهذا ليس هدفي، وإنما ما اريده هو جعلهم يواصلون العيش بأمان وطمأنينة في بلدانهم".