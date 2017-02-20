آلان عون: نسير بقانون حكومة ميقاتي معدَّلاً وبإمكان مجلس النواب الإجتماع بأي لحظة لإقرار القانون

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رئيس الجمهورية لن يسهِّل إجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين

{ إذا كانت هناك من خصوصية مبرَّرة في الجبل فسيتم اعتمادها

{ «حزب الله» يريد قانوناً يشكّل فرصة لحلفائه

{ القصة سياسية وليست دستورية ومحكومون بتجنّب الفراغ

{ نعمل على ورقة تفاهم خطّية مع «أمل»

الحديث مع النائب آلان عون، يكون دائماً شاملاً، مشبعاً ومتناسقاً، وتكاد العناوين التي تخرج منه أكثر من الحوار نفسه، فبين الأسطر حقائق دامغة وتفصيلات عن السياسة وموقف التيار الوطني الحر.

النائب عون من أولئك النواب الأوادم وهو نجم شاشات التلفزة بلا منازع، والحاضر الدائم لشرح موقف أو الاضاءة على معلومة. اسمه يطرح في عملية اتصالات أو مشاورات لمعالجة ازمة ما، وهو الحائز على ثقة شريحة كبيرة من رفاقه في التيار البرتقالي.

نيابته هي الدافع للعمل الاجتماعي أيضاً ومعروف عنه في هذا السياق قربه إلى جمهوره وأناسه ورفاقه في النضال. يلبي الدعوات متى أمكن له ذلك، حتى وإن كانت في أماكن بعيدة. له في الملف الانتخابي خبرة طويلة، فهو الذي عمل في لجان وخاض مشاورات ثنائية وثلاثية وأوصل الرسائل إلى المعنيين.

عشية انتهاء المهل، كان الحديث معه غنياً، بغنى النائب العوني، فهو لم يحسم الوصول الى صيغة معينة لقانون الانتخاب حتى الواقت الراهن، وظل يكرر «لغة المحظور» في حال عدم الوصول الى اتفاق قبل 21 حزيران الجاري، لكن في أي لحظة من الآن وحتى هذا الموعد، يمكن حصول أمر ما.

فماذا قال في حديثه لـ«اللواء»؟

حوار: د. عامر مشموشي وكارول سلوم

خطورة عدم

إجراء الانتخابات!

{ عشية بدء المهل الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة، هل تعتقد أن هناك إمكانية دستورية لوضع قانون انتخابي جديد؟

– بالطبع، ففي أي لحظة منذ الآن وحتى 20 حزيران المقبل، بإمكان مجلس النواب أن يجتمع ويصوت على قانون انتخابي جديد. لقد تمّ فتح دورة استثنائية في المجلس، وستبدأ دورة عادية في 15 آذار المقبل، مما يعني أن ما من عقبة دستورية لالتئام مجلس النواب للتصويت على قانون انتخابي جديد. العقبة هي سياسية وليست دستورية. في اي لحظة، يمكن أن ننتج هذا القانون، المشكلة في أن عدم الوصول إلى اتفاق يعرض الانتخابات النيابية للخطر، ما يعني أن اجراءها في أيار او حزيران المقبلين أضحى عملية شبه مستحيلة، وذلك في ظل عدم التوافق على قانون، في الوقت المناسب.

وعملياً نحن متجهون إلى سقوط المهل واحدة تلو الأخرى، وهذا أمر يطيح بالانتخابات في موعدها، ما يعني نحن بحاجة أكثر من ماسة الى اتفاق على قانون انتخابي جديد، نعالج من خلاله المهل الجديدة، وقد نكون بحاجة إلى تمديد تقني.

{ قبل 21 شباط الحالي، ما من رؤية محددة إذاً حول صيغة القانون؟

– هذا النقاش الحاصل حول قوانين الانتخابات مستمر دون توقف بدليل أننا في سباق مع الوقت من أجل إنتاج قانون للانتخابات، ونحاول من خلال كل الصيغ التي نتحدث عنها الوصول إلى اتفاق. النقاش متواصل على قدم وساق، لكن حتى الآن لم يحصل أي خرق حول اي من الصيغ، ولكننا محكومون بتجنب الفراغ، والوصول الى اتفاق وإلا سنقع في المحظور.

{ الوزير سليم جريصاتي تحدث عن إمكانية الوصول إلى صيغة معينة؟

– النقاش حول قانون الانتخابات لا يزال قائماً، قلت انه لا بدّ من أن يصل إلى نتيجة في لحظة ما، لأنه إن لم يصل إلى نتيجة من الآن وحتي 20 حزيران المقبل، فنحن متجهون نحو المحظور، وإذا تم الوصول إلى نتيجة فهذا أمر عظيم.

{ لكن في 21 شباط وزير الداخلية مضطر إلى توجيه دعوة دستورياً؟

– وزير الداخلية سيوجه الدعوة على أساس اجراء الانتخابات في 21 أيّار ووفق القانون الحالي، فليقم بواجباته. رئيس الجمهورية كان واضحاً في تأكيده انه لن يسهل عملية اجراء الانتخابات وفق قانون الستين.

الموضوع وطني

{ هل بإمكانه دستورياً ألا يوقع؟

– نحن في وضع أضحى وطنياً أكثر منه دستورياً، هناك مطلب وطني مزمن وهو ضرورة من أجل صحة وسلامة العيش المشترك والوحدة الوطنية، وذلك يكمن في تغيير قانون الانتخاب. وكان جزءاً من اتفاق الدوحة ومن البيانات الوزارية منذ 2008 وحتى الآن. لن نقبل ان يكون الأمر مثل كل مرّة، أي ما من مهل واذهبوا لاجراء الانتخابات وفق القانون الحالي. فاليوم، الموضوع أضحى خارج إطار التقنيات، وهو مبدئي وسياسي ووطني، وعلى هذا الأساس، بنى الرئيس عون موقفه، وهو موقف حاسم في اتجاه إنتاج قانون انتخابات جديد.

{ يقال أن مشروع قانون المختلط لم ينل رضى «حزب الله» الذي اتخذ موقفاً سلبياً بفعل أن الثنائي المسيحي سيحوز على كل النواب المسيحيين وسيقبض على القرار السياسي، فهل هذا صحيح؟

– حسابات حزب الله ليس لها علاقة بحجم كتلة القوات اللبنانية، وهذه الحسابات لها علاقة بالحزب وبحجمه وبحلفائه وحرصه عليهم، واذا كان هناك من قانون يناسبهم أم لا، لأنه اعتاد على عدم التخلي عن حلفائه اليوم من خلال قانون انتخابي جديد. وليس المقصود بذلك التيار الوطني الحر فحسب. هذه هي أولويات حزب الله. اعتقد ان ما يُحدّد موقف حزب الله من قانون الانتخابات، هو قانون يعتبر انه يشتمل على صحة التمثيل، وقانون متوازن ويصون فرصة حلفائه لخوض المعركة الانتخابية وألا يكونوا معدومي الربح سلفاً من خلال قانون لا فرصة لهم فيه.

«ماشيين» بمشروع

ميقاتي معدلاً

{ هل هذا يعني قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي؟

– النسبية أصلاً تعطي الفرصة لكل النّاس من دون استثناء وهي الأعدل في منح كل المكونات فرصة التمثيل.

{ إلى أي مدى انتم كتيار قريبون من هذا المشروع؟

– «ماشيين فيه»، نحن كنا جزءاً من الحكومة التي صوتت عليه، «ماشيين فيه» معدلاً.

{ ماذا يعني ذلك؟

– بالإمكان أن يطاول التعديل الدوائر، أي تقسيم دائرة كبيرة إلى دائرتين، تقسيم الجنوب إلى 3 بدلاً من اثنتين على سبيل المثال، فيصبح هناك 14 دائرة بدلاً من 13 دائرة. هذا أمر وارد وكذلك بالنسبة إلى الـ15 دائرة، وذلك وفق ما اتفقنا عليه في لجنة بكركي. وجبل لبنان يصبح 4 دوائر بدلاً من 3 دوائر، ونحن كتيار وطني حر نبدي ليونة كبيرة من أجل الوصول إلى قانون انتخابات.

التوافق هو الأساس

{ ما دام التيار الوطني الحر و«المستقبل» و«حزب الله» موافقين، فأين تكمن العقدة؟

– تكمن العقدة في أن ما من أحد موافق على قانون واحد. قد نلتقي مع «حزب الله» حول قانون، ونلتقي مع «المستقبل» حول قانون، لكن ما نلتقي حوله مع «المستقبل»، قد لا يقبل به «حزب الله» وما نلتقي حوله مع الحزب قد لا يقبل به «المستقبل». ما من قانون اليوم يُشكّل نقطة تقاطع لدى الجميع. هناك قوانين تشكل نقاط تقاطع بالنسبة إلى قسم كبير من الأفرقاء ولكن ليس جميعهم. وقانون الانتخابات يستدعي التوافق، واذا لم يوافق عليه الجميع، من الصعوبة بمكان الوصول إلى اتفاق.

{ لماذا لا يمكن اللجوء إلى مجلس النواب والتصويت على مشروع من المشاريع والذي ينال الأكثرية يمكن السير به؟

– هذا الموضوع في بلد مثل لبنان يستدعي التوافق وليس التصويت.

{ لماذا لا يبحث في الحكومة؟

– هذا الموضوع أصبح سياسياً، وليس وزارياً أو نيابياً، فإما أن هناك إرادة أو اتفاقا سياسيا يوصل إلى انتاجه أو لا.

{ لكن ما يجري في موضوع قانون الانتخابات ينعكس حتماً على العهد. دخول العهد في عملية التوافق على قانون للانتخابات يؤثر سلباً عليه؟

– هل من الخطأ التوافق على قانون للانتخابات في بلد مثل لبنان؟ العهد قام بواجباته عندما «زرك» الجميع في الزاوية بالتشديد على انه في حال لم يتم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، ما من انتخابات ستحصل وسنتجه نحو الفراغ. الكل اليوم يشعر بالضغط للوصول إلى اتفاق، ولو لم نفعل ذلك لكان من المستحيل تغيير قانون للانتخابات. وجد الظرف لتغيير قانون الانتخابات، علينا الاستفادة من ذلك بفعل عوامل الوقت والضغط والخوف من الفراغ والمجهول.

{ هناك اقتراح مشترك بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقبل؟

– «استشهد» منذ زمن.

{ لماذا؟

– لأنه مفصل على قياسهم، وما من معايير موضوعية أو علمية فيه. وفصل على قياس فريق سياسي، وحكماً سيرفضه الفريق السياسي الآخر، لا يمكن إنجاز قانون للانتخابات وفق هذه الطريقة. فإنجاز قانون للانتخابات يتطلب معايير عادلة وموحدة بالحد الأدنى. ويتبين من المفاوضات الأخيرة أن مراعاة كل الهواجس قد تؤدي إلى بعض الاستثناءات، ولكن بعض الاستثناءات شيء، وتفصيل القانون على قياس كل واحد شيء آخر.

{ لجان مشتركة، ولجنة فرعية ولجنة خاصة بقانون الانتخابات ولجنة رباعية، وما من نتيجة في هذا الملف… لماذا؟

– لأنه لم يكن هناك ظرف لتغيير قانون الانتخابات، ما سيحتم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات هو عامل الوقت الذي يفصلنا عن تاريخ الدخول في فراغ حقيقي لمجلس النواب. أعتقد ان الخيارين الباقيين أمام القوى السياسية هما إما قانون انتخابي جديد أو الفراغ. وما من احتمالات أخرى.

{ هل من أحد يود الوصول إلى فراغ؟

– لا، حملنا مسؤولية وضع البلاد امام خيار الفراغ. وخيارنا ليس الفراغ إنما اجراء الانتخابات وفق قانون جديد. ولن نقبل أن يتم وضعنا امام ضغط القبول بالقانون الحالي بحجة أن ما من وقت. بعد ثماني سنوات من الدوحة حيث كان الالتزام أن هذا القانون هو لمرة واحدة، ولحظ وضع قانون انتخابي جديد في كل البيانات الوزارية منذ العام 2008 وحتى اليوم، وقضينا ساعات وساعات وأيام، نناقش قانون الانتخابات خلال 5 سنوات في لجان نيابية، لا يمكننا القول ان ما من وقت أمامنا. ما من وقت، إنما ما من ارادة سياسية لتغيير القانون. عامل الفراغ هو عامل ضاغط استخدمه رئيس الجمهورية لحض الجميع على الاتفاق على قانون للانتخابات النيابية.

جنبلاط والخصوصية المبررة

{ هل سيتم إرضاء وليد بك في الصيغة؟

– هناك نقاش يحصل معه من ضمن المعقول. نحن نراعي خصوصيات الجميع، وإذا كانت هناك من خصوصية مبررة للجبل فسيتم اعتمادها. والمعادلة لا تقدّم على انه ليس هناك سوى دروز في الجبل، هناك مسيحيون وطوائف أخرى، فهل بسبب مراعاة وليد بك جنبلاط لن يُصار إلى تمثيلهم؟ نريد لهم أن يتمثلوا من دون أن يكون ذلك موجه ضده.

{ أين أصبح النقاش الفعلي في قانون الانتخابات؟

– حتى هذه اللحظة (لحظة حصول المقابلة منذ يومين) لم يحصل أي خرق على أي صيغة.

{ هل هناك من اجتماعات للجنة الرباعية؟

– هناك اجتماعات ثنائية، وما من اجتماع رباعي. ويومياً يحصل اتصال ونقاش.

{ هل هناك من يريد وضع العصي في الدواليب؟

– القصة ليست كذلك، إنما هناك اناس مرتاحون للقانون الحالي وغير متحمسين لتغييره أو يريدون تغييره لشيء مناسب، هناك مشكلة في القانون، وما من اتفاق حول صيغة ما.

الكل بحاجة للرئيس

{ دخلنا اليوم في مرحلة جديدة بعد كلام فخامة الرئيس عن المقاومة وكلام الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله وعودته إلى الهجوم على الدول العربية، في الوقت الذي حدّد فيه الرئيس عون موقف لبنان من المقاومة في خطاب القسم. إذاً دخلنا في مرحلة جديدة قد تؤثر على التسوية والاتفاق الذي ساد بعد عملية الانتخاب؟

– اعتقد أن رئيس الجمهورية لا يزال يحظى بإجماع على الرغم من الموقف الذي أطلقه لوضع الجميع امام خيارين، إما الانتخابات أو الفراغ. ما من أحد حتى الآن وصل إلى خيار الدخول في خلاف أو صدام مع رئيس الجمهورية، والكل حريص على عدم الدخول في مشكلة معه، ولهذا السبب اعتقد ان محطة قانون الانتخاب ستنتهي من دون قيام خلاف أو تصدع في التوافق الذي حصل حول شخص رئيس الجمهورية. الجميع بحاجة ماسة الى دوره وعلاقة جيدة معه من اجل استمرار الاستقرار السياسي.

لا نستهدف الآخرين

{ معركتكم اليوم هي قانون انتخابي، تستطيعون من خلاله استعادة الدور المسيحي أو التوازن أو الإتيان بعدد اكبر من النواب المسيحيين، فهل هذا الأمر يسعدكم حتى وإن كان على حساب الآخرين؟

– على حساب مَن؟ تصحيح التمثيل المسيحي ليس على حساب الآخرين، تضخم احجام الآخرين كان على حساب المسيحيين. نحن لا نفعل شيئاً لاستهداف الآخرين، هناك نظام في لبنان لا يزال طائفياً، وتوزيع للمقاعد على أساس قيد طائفي. من غير الجائز أن لا يكون للطوائف التي يحق لها ان تحظى بمقاعد في النظام السياسي، أي كلمة في اختيار مقاعدها، لا نقول أن تختارهم لوحدها، بل أن تملك الكلمة في ذلك. هذا هو المطلوب حسن صحة التمثيل. نحن لن نلغي لعبة العدد الديمقراطية انما للديمقراطية في لبنان بعدان، بعد عددي، وبعد طائفي، وما دام نظامنا مبنياً على قيد طائفي حتى الآن لا يجوز ان تكون هناك قوانين للانتخابات، حيث لا تملك الطوائف فيها قدرة التأثير في اختيار مقاعدها، هذا ما نقوله. نريد قانوناً يسمح بوجود فرصة تأثير في خيار المقعد، ولذلك نسعى إلى قانون انتخابي جديد.

{ هذا لا يعني سعي الثنائي المسيحي الى اكتساح المقاعد؟

– لماذا علينا أن نكتسح، ومن لديه تمثيل فليأخذه، ومن يدافع عن النسبية الكاملة، لا يدافع عن اكتساح. والنسبية تمثل كل النّاس مهما كانت احجامها، ومن يريد النظام الأكثري هو من يريد الاكتساح وإلغاء الآخرين.

لحزب الله موقفه

وليس الموقف الرسمي

{ السيّد حسن نصر الله جدد هجومه على المملكة العربية السعودية وعلى العرب، في الوقت الذي كانت فيه للرئيس جولات على المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والأردن لإعادة تصحيح الخلل في علاقات لبنان مع الدول العربية، وعودة لبنان الى المنظومة العربية وكلام السيد نصر الله

يلغي مفاعيل زيارة الرئيس؟

– لا يلغيه عملياً، لأن لحزب الله وهو مكون أساسي في لبنان، رأيه وموقفه، إنما هذا الموقف ليس موقف لبنان الرسمي. موقف لبنان الرسمي هو ما تقاطعنا عليه كلبنانيين، لا يمكننا أن نمنع حزب الله من المحافظة على خطابه السياسي، إنما ما بنينا عليه هذا التوافق الرئاسي وما شكلنا على أساسه حكومة الوحدة الوطنية وما اتفقنا عليه ضمن التسوية الرئاسية، هو هذا الموقف المتوازن للبنان والذي نعبّر عنه في خطاب القسم والبيان الوزاري وحركة رئيس الجمهورية في جولته الخارجية. وهذا ما يُحدّد هذا الموقف، لا يمكن أن نلغي رأي «حزب الله» ببعض الدول الإقليمية، ولا يمكننا ان نلغي رأي تيّار المستقبل ببعض القوى الإقليمية. هذا الواقع نتعايش معه. هنا خلاف إقليمي توصلنا كلبنانيين إلى وضعه جانباً وتمكنا من الجلوس على طاولة واحدة واجراء ربط نزاع في المواضيع التي لا نتفق عليها والا نعطل الدولة من أجلها. وهذا ما يحصل حالياً.

العلاقة مع برّي والمردة

{ كيف تصف العلاقة اليوم مع الرئيس نبيه برّي؟

– العلاقة مع الرئيس برّي جيدة. والعلاقة طبيعية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. ونحاول تحسينها كفريقين سياسيين. ونعمل مع حركة «امل» على وضع ورقة تفاهم خطية حول عدّة أمور في الإمكان التفاهم عليها. ونحن ننتظر أن تتطور العلاقة إيجاباً، وموقفنا من قانون الانتخاب متقارب مع موقف الرئيس برّي. وقانون الانتخاب من المواضيع التي لا تشكّل محور خلاف معه. وموضوع الانتخابات الرئاسية اصبح وراءنا.

{ هل هناك من تواصل بينكم وبين الأفرقاء المسيحيين الآخرين أي الكتائب والمردة؟

– هناك تواصل واتصالات مع الكتائب، اما العلاقة مع تيّار المردة، فلا تزال ضمن ذيول المعركة الرئاسية. ذلك خلف أضراراً على العلاقة، وهي بحاجة إلى اعادة ترميم.