«كي لا يُفاجأ السّائقون».. انتبهوا أثناء عبور الطرق الرئيسية في مدينة بيروت!

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تبدأ قوى الأمن الداخلي حملة لقمع مخالفات السيارات بعدما عززت تقاطع الطرق الرئيسية في مدينة بيروت وإشارات المرور بكاميرات لرصد مخالفات السائقين. وعلم أن التجربة الأولى لهذه الكاميرات سجّلت 3 آلاف مخالفة سير في يوم واحد، علماً بأن هدف هذه الكاميرات رصد تجاوز السائقين للإشارة الحمراء وإجبار السائق على التوقف قبل الخطوط البيضاء المحددة للمشاة، باعتبار أن التوقف عليها يعني ارتكاب مخالفة.

وستبدأ المديرية الإعلان عن وجود الكاميرات الأسبوع المقبل، لكي لا يُفاجأ السائقون بتنظيم محاضر المخالفات بحقهم.