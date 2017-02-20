عناوين الصحف ليوم الاثنين 20 شباط 2017

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الأخبار

سباق المكاسب السورية:

«منطقة آمنة» أردنية

البناء

تركيا والسعودية تردِّدان اتهامات ترامب لإيران... والنصرة للتصعيد

اجتماع بيت الوسط ينتهي بأمل عودة المحاولة بعد الفشل بالتوافق انتخابياً

عون يردّ على التهديدات «الإسرائيلية»... وتحيّة من القوميين في ذكرى أدونيس

الجمهورية

لبنان في مهبّ المهل والمراوحة

الديار

القوى تعترف بالعجز وسقوط كلّ الصيغ... دعوة الهيئات الناخبة لرفع العتب

نقاشات ساخنة في مجلس الوزراء بين مُؤيد ورافض لفصل السلسلة عن الموازنة

المستقبل

ترامب: سنقيم مناطق آمنة في سوريا بتمويل خليجي

اللواء

إتصال بين الحريري ومحمّد بن سلمان: علاقات البلدين ومستجدات المنطقة

عون لن يوقِّع مرسوم الهيئات الناخبة.. وباسيل يتوقَّع دخول لبنان مرحلة صعبة

L'Orient-Le Jour

Iran, EI : quand Israël flirte avec l’Arabie saoudite...

The Daily Star

Aoun, Hariri refuse to sign election decree