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أسرار الصحف ليوم الاثنين 20 شباط 2017

20
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الأخبار
الموسوي للرياشي: نزعتوه!
أثناء حضورهما مؤتمر البلديات الذي نظمه التيار الوطني الحر، وفيما كان رئيس التيار الوزير جبران باسيل يتحدّث عن اللامركزية، قال الوزير ملحم الرياشي للنائب نواف الموسوي: في كلامه عن المركزية باسيل صار قوّاتي. فردّ الموسوي قائلاً: نزعتوه.

تجربة الكاميرات رصدت 3000 مخالفة
تبدأ قوى الأمن الداخلي حملة لقمع مخالفات السيارات بعدما عززت تقاطع الطرق الرئيسية في مدينة بيروت وإشارات المرور بكاميرات لرصد مخالفات السائقين. وعلمت «الأخبار» أن التجربة الأولى لهذه الكاميرات سجّلت 3 آلاف مخالفة سير في يوم واحد، علماً بأن هدف هذه الكاميرات رصدت تجاوز السائقين للإشارة الحمراء وإجبار السائق على التوقف قبل الخطوط البيضاء المحددة للمشاة، باعتبار أن التوقف عليها يعني ارتكاب مخالفة. وستبدأ المديرية الإعلان عن وجود الكاميرات الأسبوع المقبل، لكي لا يُفاجأ السائقون بتنظيم محاضر المخالفات بحقهم.

ريفي يفتتح مكتباً في البقاع
يستعد الوزير السابق أشرف ريفي لافتتاح مكتب له في البقاع، من دون أن يُحدد بعد في أي منطقة سيكون المركز. لكن بحسب مصادر في فريق عمله، «الأرجح أن يكون في قبّ الياس». وعقد عدد من مناصري ريفي البقاعيين أمس اجتماعاً للاتفاق على المكان والإعداد لمهرجان سيُنظّمونه في شتورا قريباً.

افرام يحرّك ماكينته
بدأ رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام، منذ قرابة شهر، تنظيم ماكينته الانتخابية، استعداداً لخوض الانتخابات النيابية المقبلة في كسروان، بعد أن كان موقفه في هذا الخصوص مبهماً. وقد استعان افرام بعدد من العاملين في شركاته ليكونوا من فريق العمل الانتخابي. والعمل يتركز على إعداد اللوائح الانتخابية وتقسيم المناطق لدرس تركز قوته الناخبة.

تهنئة على تشكيلات لم تصدر بعد
تتداول في أروقة قصور العدل أسماء قضاة على أنهم سيتسلمون مناصب كقضاة تحقيق ومحامين عامين. ويتداول القضاة هذه الأسماء على أنها مسربة من تشكيلات قضائية جرى الاتفاق عليها. إلا أن مصدراً قضائياً رفيعاً أكد لـ»الأخبار» أن قضاة وُزّعوا مناصب على مزاجهم، وأن آخرين تلقوا التبريكات، إلا أن مجلس القضاء الأعلى لم يعقد اجتماعاً واحداً لبحث التشكيلات القضائية، علماً بأن الأمر مرتبط بشكل أساسي بتعيين رئيس لهيئة التفتيش القضائي الذي لا يزال منصبه شاغراً منذ شهر ونصف تقريباً.

البناء
خفايا
وصفت أوساط سياسية تخويف بعض الجهات الحزبية بوجود توجه إلى عقد مؤتمر تأسيسي لأجل إطاحة اتفاق الطائف واستبدال المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بأنه مجرد «فزّاعة» تهدف إلى شدّ عصب طائفي ومذهبي لا أكثر لأسباب عدة أبرزها أن لا أحد طالب بشكل رسمي بالمؤتمر التأسيسي، كما أنّ هناك أموراً أقلّ تعقيداً بكثير من المؤتمر لم يتمّ التوافق عليها حتى الآن، إضافة إلى عدم جدية الخوف من المثالثة، إذ انّ الأخيرة تحققت بمجرد رفع «الطائف» مدة ولاية رئيس المجلس النيابي إلى أربع سنوات.

 

الجمهورية
أشار أحد النواب الشماليين إلى أنّ محاولات إقناع شخصية مستقلّة بارزة للتّرشح مجدداً ما زالت قائمة لأنها تعطي قيمة مضافة لأيّ لائحة تكون فيها.
اعتبرت مرجعية روحية أنّ فوز أيّ مرشح للإنتخابات الفرنسية سيكون له الوقع نفسه على المسيحيين ولبنان على اعتبار أنّ لبنان يدخل في وجدان كلّ فرنسيّ.
تمنّى مرجع بارز على مرجع آخر التدخّل لحلّ أزمة صامتة قبل أن تنفجر بينه وبين مرجع ثالث بسبب الاختلاف في الموقف من ملف حساس مطروح حالياً للحسم، فلم يلقَ تجاوباً مع طلبه.

اللواء
لغز - لم يحصل توافق بين المراجع المعنية على التعيينات الأمنية حتى الآن، فيما تنصح دوائر خارجية عدم تنفيذ أي تغييرات في القيادات الحالية، لضرورات المواجهة المستمرة ضد الإرهاب!
غمز - تردّد أن أوّل صاروخ سيطلق على الأهداف الإسرائيلية في حال حصول حرب جديدة سيحمل اسم مسؤول لبناني كبير!
همس - اعتبرت أوساط دبلوماسية أن استدعاء المندوبة الأممية سيغريد كاغ إلى الخارجية اللبنانية يُؤكّد تمسك العهد الجديد بالموقف الذي أدلى به رئيس الجمهورية بالنسبة لشرعية سلاح «حزب الله»!

المستقبل
يُقال- إن الاجتماعات والاتصالات الروسية - الإيرانية تكثّفت في الآونة الأخيرة لدرس كيفية التعامل مع القرار الأميركي الأخير بالتدخّل برّياً في الحرب السورية وكيف ستتعامل طهران مع هذا التطوّر.

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