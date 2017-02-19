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خبر موجّه للنازحين السوريين.. مدينة طرطوس أصبحت مدينة آمنة كليا

19
FEBRUARY
2017
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أصبحت مدينة طرطوس مدينة آمنة كليا، ومليئة بالفرح،و مليئة بالسهرات والحفلات كل ليلة، والمطاعم محجوزة فيها، وقد جاء الى طرطوس اكثر من 800 الف وافد، حيث سكنوا في طرطوس، وارتفعت الإيجارات 200 في المئة فيها، وقامت عائلات من طرطوس بالسكن عند بعضها البعض كي تؤجّر منازلها، وبين الوافدين الى طرطوس 600 الف سني جاؤوةا من حلب ومن مناطق أخرى ليسكنوا مع العلويين والمسيحيين، وبات في طرطوس وريف طرطوس مليون ونصف مليون نسمة تعج بهم المدينة والريف، ولا يحصل أي حادث في مدينة طرطوس رغم عدم وجود شرطة كافية ولا يوجد فيها جيش لتأمين الحماية حيث ينصرف الجيش السوري في المعارك على الجبهات لكن المواطنين كلهم رأوا في طرطوس الاستقرار والأمان وهم لا يحدثون ضجة ولا مشاكل، وحتى المشاكل الفردية لا تحصل، في حين ان طرطوس مليئة بمليون ونصف مليون سوري من كل المناطق ويعيش السنّة والعلويون والمسيحيون جنبا الى جنب مع بعضهم البعض ويحضرون الحفلات والمطاعم في طرطوس محجوزة كلها، وكي يحجز مواطن من اجل سهرة او حفلة يلزمه أسبوع او أسبوعين كي يستطيع ان يحصل على طاولة كبيرة في احد مطاعم طرطوس. 

وقرب شاطىء طرطوس على بعد 20 كلم توجد القاعدة البحرية الروسية التي تضم حوالي 7 الاف جندي روسي، يتواجدون في سفن حربية في البحر او في القاعدة البحرية في طرطوس ويأتون الى السهر في مدينة طرطوس ضباط من روسيا وجنود ورتباء ويتشاركون مع السوريين في الحفلات، لكن الإيرانيين لا يحضرون الى طرطوس والى مطاعمها لان فيها خمر وكحول ومشروبات كحولية وهم لا يقبلون ان يدخلوا المطاعم التي فيها الكحول ومشروبات خمر. وكانت أسعار الأراضي في طرطوس قد وصلت الى 70 دولار للمتر المربع، اما اليوم فقد أصبحت الأسعار تصل الى 500 دولار للمتر المربع في طرطوس، واقام الحلبيون فيللات لهم في طرطوس واستأجروا ابنية بكاملها، كذلك من سكان الحمص الارستقراطية وسكان حماه الأغنياء ومن سكان دمشق وفدوا الى طرطوس وسكنوا فيها ويعيشون حالة بعيدة عن الحرب ولا يسمعون بأخبار الحرب الا من التلفزيون والاذاعات، وكل منطقة طرطوس مع الريف الذي فيها لا يشهد اية مشكلة او حادثة، ويمكن اعتبار طرطوس نموذجا لمنطقة الساحل السوري من اللاذقية الى طرطوس، حيث بات عدد السكان 6 ملايين سوري يسكنون الساحل السوري وريف اللاذقية وريف طرطوس ومدينة بانياس وصولا الى الحدود اللبنانية حتى منطقة العريضة في لبنان، حيث الحدود اللبنانية – السورية.

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