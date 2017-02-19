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عنوانان يتصدّران المشهدَ العام: قانون الانتخاب وقانون الموازنة. ولكلِّ ملفٍ منهما عناوينُ فرعيّة تبقى من التفاصيل الاساسية التي من دونِها يفقد معناه الحقيقي والهدفَ المرجو منه... فعلى صعيد الموازنة التي ستَحضُرُ ثلاثَ مراتٍ على طاولة مجلس الوزراء الاسبوعَ الطالع، يبقى من الاهمية بمكانٍ انْ تكونَ اصلاحيةً في توجُّهها وبنودِها، مع مراعاة الدستور والأصول في ما يتعلّق بشِقّ الحسابات المالية الضرورية - وفق المادة 87 من الدستور - لإقرار الموازنة... اما قانون الانتخاب، فالمعلومات تشير الى أنّ اللقاءات البعيدة من الإعلام ناشطةٌ على صعيدِه بين المتحالفين والمتفاهمين، وغيرُ مقفَلة الباب مع الآخرين، خصوصاً انْ لا انتخابات ما لم يوقِّع رئيسُ الجمهورية مرسومَ دعوة الهيئات الناخبة، ولا خوفَ من المُهل في هذا السياق، طالما انها قابلة للتعديل حتى حَزيران المقبل... فالمُهمّ التوصُل الى قانونِ انتخابٍ يُصحّح الخللَ التمثيلي المستمر منذ سبعةٍ وعشرين عاماً... لكن البداية من مكانٍ آخر، من خطوةٍ تعطي الحياة والأمل لمَن كان على وشَك فُقدانِهما. ماذا عن التفاصيل؟ انتظروها بعد ثوان.