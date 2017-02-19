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وزيرة السياحة الاردنية في زيارة رسمية لبيروت

19
FEBRUARY
2017
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وصلت وزيرة السياحة والآثار في الاردن لينا عناب الى بيروت آتية من عمان في زيارة رسمية للبنان تستمر أياما عدة، تأتي في إطار تعزيز العلاقات السياحية بين لبنان والاردن، والترويج للمواقع السياحية الدينية في الاردن خصوصا المسيحية منها.

ومن المقرر، ان تلتقي الوزيرة عناب خلال وجودها في لبنان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ونظيرها اللبناني الوزير اواديس كيدانيان، كما ستكون لها جولة على مواقع دينية في مختلف المناطق اللبنانية وترعى ورشة عمل ولقاءات بين مكاتب السياحة والسفر الاردنية واللبنانية.

وكان في استقبالها في المطار المدير العام لوزارة السياحة ندى السردوك وسفير الاردن في لبنان نبيل مصاروة.

وفي المطار، تحدثت الوزيرة عناب عن زيارتها الى لبنان فقالت: "أود ان أعبر عن بالغ سروري لوجودي في لبنان وعن محبتنا الكبيرة لهذا البلد ولاخواننا وأخواتنا اللبنانيين، وأقول ان هناك الكثير من الامور التي يمكن ان نتعاون بها في قطاع السياحة، وهناك فرص يمكن ان نطورها بشكل أفضل، واليوم سيكون تركيزنا على السياحة الدينية، انما سنتطرق ايضا الى أنماط اخرى مثل سياحة المغامرات، وهنا أذكر انه كان هناك مجموعة من الاردنيين في زيارة "درب لبنان" قبل اسبوع للغاية نفسها لنرى إمكانية تطوير سياحة المغامرات بين البلدين او حتى استقطاب سياحة المغامرات الى المنطقة من الاسواق الواعدة" .

وعن العلاقات السياحية بين لبنان والاردن قالت الوزيرة عناب: "ان الاردنيين مغرمون بلبنان، واللبنانيون ايضا يحبون الاردن خصوصا بعض المعالم المشهورة فيه مثل البحر الميت".

وعن قدوم الاردنيين بزخم كبير الى لبنان قالت: "ان شاء الله، مع العلم ان الاردنيين مستمرون بالقدوم الى لبنان وعدد الرحلات الجوية اليومية بين البلدين هي ناشطة والحمد لله، ولبنان ما زال مقصدا مرغوبا به عند الاردنيين ومن أهم المقاصد التي يزورونها، ونأمل ايضا ان يأتي اللبنانيون الى الاردن ويستكشفوا معالمه بشكل أفضل، لان هناك الكثير في الاردن مما يحبه اللبنانيون".

وعن التعاون المشترك بين وزارتي السياحة اللبنانية والاردنية قالت عناب: "هناك اتفاقية موقعة بين الجانبين من 2015 و2020 وما زالت سارية المفعول، وزيارتنا اليوم الى لبنان هي من ضمن هذا البرنامج، وسوف نراجع البرامج، واذا وجدنا ان هناك نقاطا يجب ان تفعل بشكل أفضل سوف نسعى الى تفعيلها، والعلاقات قديمة جدا بين بلدينا وبرنامج التعاون موجود منذ 1964. ونأمل ان يعم السلام والمحبة كل منطقتنا وان تدوم المحبة ما بين الاردن ولبنان".

من جهتها، رحبت السردوك بالوزيرة عناب، متمنية ان تتعزز العلاقات السياحية بين لبنان والاردن وتشهد المزيد من التعاون والازدهار.

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