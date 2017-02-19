“أنا أكره زوجي”.. العبارة الأكثر بحثاً على “غوغل” في دول عدة منها لبنان

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جاءت مصر و12 دولة عربية أخرى، ضمن الدول الـ 18 الأكثر بحثا عن عبارة “أنا أكره زوجي”، خلال شهر واحد على محرك البحث “غوغل”.

تضمنت القائمة الكثير من الدول العربية إلى جانب مصر، وهي تونس، المغرب، المملكة العربية السعودية، عمان، الجزائر، البحرين، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، ليبيا، الكويت، قطر، ولبنان.

تضمنت القائمة أيضا بعض الدول الأوروبية والأفريقية مثل لوكسمورغ، تشاد، زامبيا، زيمبابوي، وجاءت فرنسا على رأس الدول التي تصدرت البحث عن هذه العبارة.

وشملت قائمة أكثر الدول بحثا عن “أحب زوجي” 13 دولة، أما الدولة الوحيدة التي بحثت بشكل كبير عن كلمة “أنا أحب زوجتي” فهي كينيا، بحسب تقارير صحفية.