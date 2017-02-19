شرطة دبي تستدعي عارضة روسية، والسبب في هذا الفيديو...

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أوردت صحيفة إماراتية محلية، السبت، أن شرطة دبي استدعت عارضة أزياء روسية، صورت فيديو وهي تتدلى من ناطحة سحاب، لتوقيع تعهد بعدم تعريض حياتها للخطر مرة أخرى.

وانتشر فيديو للعارضة -التي قالت وسائل الإعلام المحلية إنها تدعى فيكتوريا أودنتيكافا (23 عاماً)- على نطاق واسع بعد أن بثته على حسابها على موقع "إنستغرام". ويظهر الفيديو العارضة وهي تسقط قدميها من أعلى برج "كيان الشاهق" في دبي، المؤلف من 73 طابقاً، وتتدلى بصورة مخيفة ممسكة بيد شخص يساعدها.

ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، قوله "إن العارضة تم استدعاؤها لتوقيع تعهد بعدم تكرارها القيام بأي حركات خطرة قد تودي بحياتها في دبي".

وأضاف: "ما فعلته الشابة الروسية يشكل خطرا على حياتها ويصنف ضمن الهوايات الخطرة". ونوّه المنصوري "بضرورة عدم ممارسة الهوايات الخطرة من دون تأمين كافة وسائل الأمن والسلامة مع الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة". وحظي الفيديو بنحو نصف مليون مشاهدة بعد بثه على حساب العارضة على "إنستغرام".