باسيل خلال مؤتمر "التيار" الثاني للبلديات: لا فراغ والبديل الوحيد اقرار قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل

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مقتطفات من كلمة الرئيس جبران باسيل خلال مؤتمر "التيار" الثاني للبلديات:

- الانتخابات عملية حسابية بمفهوم وطني ميثاقي وسياسي وعلينا ان نتوقف عن ظلم بعضنا البعض

- لا فراغ والبديل الوحيد اقرار قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل

- كما خسرنا سنتين ونصف قبل انتخاب الرئيس هم يجعلوننا نخسر وقتا لكن النتيجة قانون انتخاب مع نسبية

- نحن سنخسر 10 مقاعد بالنسبية ونقبل، بينما فريق آخر يرفض خسارة مقعداً واحداً من حصته

- نحن على مسافة يومين من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة اي اننا وصلنا الى الخط الاحمر والبعض يحسبونها الى آذار او نيسان لكن النتيجة نفسها

- الجميع يسلم بدخول النسبية في قانون الانتخاب لكن التطبيق يحتاج الى جرأة والا لبنان الى الهاوية

- نعيش اختيار النسبية داخل التيار الوطني الحر وهي الوسيلة الناجحة لجمع الناس في مكان عمل واحد سواء كان هيئة محلية في التيار او بلدية

- علينا تشجيع السوريين بالعودة الى بلادهم لان هناك عدة مناطق اصبحت آمنة ومستقرة في سوريا

- اي نازح يعود الى بلده ولو مرة واحدة يفقد صفة النزوح بموجب القانون الدولي ولا يجب ان يعود الى لبنان

- القول ان عدد النازحين الذين يدخلون لبنان قد خف هو غير صحيح وانا اراجع الارقام باستمرار

- على البلديات مسؤولية مباشرة في حماية اللبنانيين ضمن نطاقها الجغرافي في موضوع النازحين ضمن صلاحياتها القانونية وواجباتها

- نستشرف خيرا بالحكومة الجديدة ورئيسها في اجراء مقاربة جديدة في موضوع النازحين

- قبولنا بأن تكون المساهمة المحدودة للمجتمع الدولي في موضوع النازحين محصورة بالضيف وليس المضيف يبدو كأنه قبول بكسر المضيف

- علينا تجميع الافكار والقوى لنحقق الكثير ويجب ان تمارسوا الضغط لتحقيق دورية دفع حقكم من عائدات الخلوي

- النزوح السوري له اثار سلبي على السوري داخل سوريا كما على اللبانانيين في بلدهم

- تقع على الدولة المركزية مسؤولية التشريع وخلق الإطار العام الذي يسمح للبلديات أن تتطور

- يجب تجميع قوانا كبلديات بما يسمى "اللوبي البلدي" وقدرتنا المحلية كبيرة جداً إن جمعناها نتمكن من خلالها تحقيق الكثير

- لشراكة فعلية بتحمل الأعباء بين البلدية والمنطقة ككل والشراكة ملزمة في لبنان لأن مفهوم الإنماء المتوازن غير واضح

- مشاكلنا السياسية تصبّ من خلال سلطة مركزية واحدة ما يتأتى عنها الشلل المؤسساتي من هنا نسعى الى اللامركزية الإدارية

- على الدولة المركزية مسؤولية التشريع وأن تخلق الإطار العام الذي يسمح للبلديات أن تتطور

- اللامركزية الإدارية ليست استقلاقية وانعزالية للبلديات انما العلاقة المباشرة بين الناس وهذه السلطة أقرب من علاقة الناس بالسلطة المركزية

- المشاكل السياسية تصيب بشكل مباشر العمل البلدي والحل باللامكزية الادارية

- هناك بلديات قامت بنقد ذاتي وطورت عملها

- البلدية مؤسسة جغرافية متحررة من السلطة المركزية