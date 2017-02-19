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باسيل خلال مؤتمر "التيار" الثاني للبلديات: لا فراغ والبديل الوحيد اقرار قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل

19
FEBRUARY
2017
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مقتطفات من كلمة الرئيس جبران باسيل خلال مؤتمر "التيار" الثاني للبلديات:
- الانتخابات عملية حسابية بمفهوم وطني ميثاقي وسياسي وعلينا ان نتوقف عن ظلم بعضنا البعض
- لا فراغ والبديل الوحيد اقرار قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل
- كما خسرنا سنتين ونصف قبل انتخاب الرئيس هم يجعلوننا نخسر وقتا لكن النتيجة قانون انتخاب مع نسبية
- نحن سنخسر 10 مقاعد بالنسبية ونقبل، بينما فريق آخر يرفض خسارة مقعداً واحداً من حصته
- نحن على مسافة يومين من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة اي اننا وصلنا الى الخط الاحمر والبعض يحسبونها الى آذار او نيسان لكن النتيجة نفسها
- الجميع يسلم بدخول النسبية في قانون الانتخاب لكن التطبيق يحتاج الى جرأة والا لبنان الى الهاوية
- نعيش اختيار النسبية داخل التيار الوطني الحر وهي الوسيلة الناجحة لجمع الناس في مكان عمل واحد سواء كان هيئة محلية في التيار او بلدية
- علينا تشجيع السوريين بالعودة الى بلادهم لان هناك عدة مناطق اصبحت آمنة ومستقرة في سوريا
- اي نازح يعود الى بلده ولو مرة واحدة يفقد صفة النزوح بموجب القانون الدولي ولا يجب ان يعود الى لبنان
- القول ان عدد النازحين الذين يدخلون لبنان قد خف هو غير صحيح وانا اراجع الارقام باستمرار
- على البلديات مسؤولية مباشرة في حماية اللبنانيين ضمن نطاقها الجغرافي في موضوع النازحين ضمن صلاحياتها القانونية وواجباتها
- نستشرف خيرا بالحكومة الجديدة ورئيسها في اجراء مقاربة جديدة في موضوع النازحين
- قبولنا بأن تكون المساهمة المحدودة للمجتمع الدولي في موضوع النازحين محصورة بالضيف وليس المضيف يبدو كأنه قبول بكسر المضيف
- علينا تجميع الافكار والقوى لنحقق الكثير ويجب ان تمارسوا الضغط لتحقيق دورية دفع حقكم من عائدات الخلوي
- النزوح السوري له اثار سلبي على السوري داخل سوريا كما على اللبانانيين في بلدهم
- تقع على الدولة المركزية مسؤولية التشريع وخلق الإطار العام الذي يسمح للبلديات أن تتطور
- يجب تجميع قوانا كبلديات بما يسمى "اللوبي البلدي" وقدرتنا المحلية كبيرة جداً إن جمعناها نتمكن من خلالها تحقيق الكثير
- لشراكة فعلية بتحمل الأعباء بين البلدية والمنطقة ككل والشراكة ملزمة في لبنان لأن مفهوم الإنماء المتوازن غير واضح
- مشاكلنا السياسية تصبّ من خلال سلطة مركزية واحدة ما يتأتى عنها الشلل المؤسساتي من هنا نسعى الى اللامركزية الإدارية
- على الدولة المركزية مسؤولية التشريع وأن تخلق الإطار العام الذي يسمح للبلديات أن تتطور
- اللامركزية الإدارية ليست استقلاقية وانعزالية للبلديات انما العلاقة المباشرة بين الناس وهذه السلطة أقرب من علاقة الناس بالسلطة المركزية
- المشاكل السياسية تصيب بشكل مباشر العمل البلدي والحل باللامكزية الادارية 
- هناك بلديات قامت بنقد ذاتي وطورت عملها
- البلدية مؤسسة جغرافية متحررة من السلطة المركزية 

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