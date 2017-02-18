باسيل: حقنا ان يكون لنا قانون انتخاب يؤمن الفكر الواسع من اجل بلد افضل لأولادنا (مقتطفات)

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باسيل خلال عشاء هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحر:

- يجب ان نفكر بالتداول بين بعضنا البعض في السلطة وتحمل المسؤولية وهذه هي الديموقراطية

- صراعنا السياسي الداخلي هو ضد الاقطاع والاقطاع ليس عائلة بل نهج وفكر وممارسة نحن ضدها

- اننا ملزمون ان نفكر على مساحة كل الوطن وان نفكر بزغرتا لانها بحاجة الى ان يعيد التيار قوته ووجوده وعنفوانه فيها

- حقنا ان يكون لنا قانون انتخاب يؤمن الفكر الواسع من اجل بلد افضل لأولادنا

- التيار يحمل مشروع بناء دولة ونريد التيار من اجلكم ومن اجل ان يكون لكلمتكم وزنها

- كي تنتصر قضيتنا علينا ان نكون في كل زاوية في زغرتا لنقول ان التلاقي المسيحي-المسيحي هو قوة لجميع المسيحيين وليس لالغاء احد

- قوتنا ووحدتنا تساعدنا جميعا ونقوى بالتفاهمات واننا مقتنعون ان البلد يتسع الجميع

- أتينا نحرر الحياة السياسية في لبنان وانجزنا الفرق في الحكومة وفي رئاسة الجمهورية مع العماد عون وكل يوم سننجز الفرق

- نريد ان نتفاهم مع القوى السياسية لنحمي البلد ويكون مشروعنا واحدا وهو مصلحة لبنان وبناء الدولة فيه