كنعان للlbci: لا انتخابات الا على اساس قانون جديد ودعوة الهيئات غير نافذة بلا توقيع الرئيس

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اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان موقف رئيس الجمهورية واضح لناحية اجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون انتخاب جديد وهو موقف لا تراجع عنه، ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا يصبح نافذا ما لم يوقع رئيس الجمهورية، ولن تكون هناك دعوة للهيئات الناخبة.

واعتبر كنعان ان نظامنا السياسي لم يعد يحتمل الخلل الذي استمر ٢٧ عاما، قائلا للlbci: "ان العهد هو عهد تغيير وانجازات"، لافتا الى ان موقف رئيس الجمهورية سيكون حاسما لناحية احداث خرق، فلا انتخابات على اساس قانون الستين، وسيكون هناك اصلاح فعلي للوضع التمثيلي في المؤسسات الدستورية".

وقال كنعان " هناك تواصل جدي ومحاولات للخرق، ولكن، على بعض الاطراف ان تقبل بأن الحجم التي كانت عليه منذ الطائف وحتى اليوم ليس حجمها، وعليها القبول بحجمها الفعلي والطبيعي، كما ان الافتئات على بعض المكونات، ومنها المكون المسيحي سينتهي، وهذا المكون سيأخذ وضعه الحقيقي".