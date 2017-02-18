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الرياشي من زحلة: تفاهم جعجع وعون غير صورة لبنان الحديث.. وقّعت مجموعة مشاريع قوانين لها علاقة بحماية الإعلام والإعلاميين

18
FEBRUARY
2017
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 رأى وزير الإعلام ملحم الرياشي، ان المسيحيين "عادوا أقوى والمسلمون أمسوا أقوى، لأن التوازن في الدولة يسمح للأخ أن يقوي أخاه". وقال: "مسلمون ومسيحيون من أجل لبنان، أفضل مع (رئيس حزب القوات اللبنانية) سمير جعجع و(رئيس الجمهورية العماد) ميشال عون بال2017 وال2070 لبنان أقوى وأفضل".

وفي مأدبة غداء اقيمت على شرفه في فندق كريستال قادري الكبير، خلال جولته على الفاعليات الدينية والكوادر الحزبية في زحلة اليوم، أضاف الرياشي: "عندما يصعد أحد إلى معراب فهو لن يرى قلعة بعواميد كتلك الموجودة في بعلبك، لكنه سيرى قلعة معراب بعمود واحد صلب اسمه سمير جعجع، وعلى هذا العمود قام التعاون مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أن وصلنا إلى أكبر مصالحة تاريخية، على هذا العمود ومن معراب غيرنا الصورة، فهذا التفاهم غير كل صورة لبنان الحديث".

وفي موضوع وزارة الإعلام، أعلن الرياشي عن مجموعة مشاريع قوانين وقعها وحولها إلى مجلس الوزراء، و"لها علاقة بحماية الإعلام والإعلاميين، فالإعلام ليس السلطة الرابعة إنما هو بموازاة السلطة الأولى لقدرته على صنع التغيير باسقاط كل السلطات ورفع كل السلطات. ومن هذه المشاريع: مشروع قانون تحويل الدولة إلى رب عمل عوضا عن وسائل الإعلام المطبوعة والمهددة بالإقفال، وعليه تقوم الدولة بدفع كل الرسوم المتوجبة على هذه الوسائل لموظفيها، مشروع تحويل الدولة إلى رب عمل تدفع خلاله الدولة رسوم الضمان الإجتماعي عن المحررين والإعلاميين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع، مشروع قانون يخصم 70% من ال11 مليار كمستحقات الراديوهات والتلفزيونات لصالح وزارة الإعلام".

كما أعلن أنه وقع أمس الجمعة كتابا وجهه إلى رئيس الحكومة "ليخاطب على أساسه رئيس مجلس النواب، فتتحدد جلسة لإنتخاب أعضاء جدد للمجلس الوطني للاعلام ومجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، فيتمكن الأخير من أن يكون التلفزيون الأول في لبنان".

وختم الرياشي: "يتم العمل حاليا على مشروع قانون للآداب الإعلامية سيحول في أقل من أسبوعين إلى طاولة مجلس الوزراء ثم الى المجلس النيابي".

وطنية
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