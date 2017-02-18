المحافظ خضر يدين تحطيم تمثال القديس شربل على مدخل دير الأحمر

A + A -



دان محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر بأشد العبارات ما تعرضت له بلدة دير الاحمر من خلال التطاول على رمز ديني مقدس وتحطيم تمثال القديس شربل عند مدخل البلدة مشددا على ان مثل هذه التصرفات هي غريبة عن ثقافة اهل منطقة البقاع الشمالي على اختلاف انتمائاتهم وأكد المحافظ خضر في الوقت عينه على ان العمل جار لتوقيف المجرم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.كلام المحافظ خضر جاء خلال رعايته لقاء "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب مشروع "تمكين المرأة في المشاركة والقيادة" والذي نفذته الجمعية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في