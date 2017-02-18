العثور على رسالة داخل رشاش كلاشينكوف...من عام 1983!

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أعلنت وزارة داخلية جمهورية بريدنيستروفيه اكتشاف رسالة من أفغانستان في مؤخرة بندقية قديمة من طراز "أ كا-47" (رشاش كلاشنيكوف 47).

وتعود الرسالة إلى يوم 23 حزيران 1983. وتم العثور عليها داخل البندقية التي تستخدم الآن لتدريب أفراد قوات جمهورية بريدنيستروفيه، وهي جمهورية معلنة من جانب واحد كانت إقليماً داخل جمهورية مولدافيا السوفيتية، بحسب "سبوتنيك".



وجاء في الرسالة المذيلة بتوقيعي المقدم ياكوفينكو والنقيب جوزلوتين، وهما من ضباط القوات التي أرسلها الاتحاد السوفيتي إلى أفغانستان تلبية لطلب الحكومة الأفغانية، "إننا محاصَرون. ومَن يجد هذا الرشاش عليه أن يحمل معلومات سرية إلى هيئة الأركان العامة لقوات الاتحاد السوفيتي".