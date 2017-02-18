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إدارة برج "كيان بدبي تتخذ خطوات قانونية ضد عارضة الأزياء الروسية فيكي أودنتكوفا (فيديو المخالفة)

18
FEBRUARY
2017
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أعربت مجموعة كيان للتطوير العقاري، الجمعة، عن إدانتها الشديدة لما أقدمت عليه عارضة الأزياء الروسية فيكي أودنتكوفا التي نشرت فيديو وصورا لها وهي تتدلى من برج كيان في منطقة المارينا بدبي.


وأكدت المجموعة، في بيان، أن العارضة الروسية أقدمت بالتعاون مع مساعديها بالتسلل إلى برج كيان بطريقة غير شرعية ومن دون موافقة رسمية، وقامت بالتدلي خارج سياج الحماية الموضوع أعلى برج كيان دون أي قيود أو وسائل تضمن سلامتها وحمايتها".


وقالت رئيسة قسم التسويق في مجموعة كيان جيزيل ضاهر: "أودنتكوفا قامت باستخدام برج كيان من دون الحصول على موافقة أو إذن من ادارة المجموعة، الأمر الذي لا يتماشى بأي حال من الأحوال مع التزامات كيان تجاه دعم الفن والإبداع وروح الإنسان بالدرجة الأولى".

وأشارت جيزيل ضاهر إلى أن برج كيان "يحتضن بشكل دوري فعاليات رياضية توصف بالخطرة"، وعلقت بالقول: "في كل الفعاليات التي استضفناها كان هناك مستوى عالي من الأمان، وكانت الأجهزة الأمنية والطوارئ متواجدة في الموقع. فنحن نمتلك سياسة دقيقة وطريقة معينة في اختيار الفنيين الحاصلين على مهارات محترفة في مجالهم، وخاصة بهذه الفعاليات التي تتضمن نسبة خطورة عالية قد تهدد حياة الأفراد. ومن أبرز تدابير وإجراءات السلامة الوقائية، إجراء مراجعة شاملة لمختلف هذه التدابير والوسائل المساندة للتأكد من عملها قبل الموافقة على تنفيذ الفعالية".

وأضافت جيزيل ضاهر أن "عارضة الأزياء تمكنت بالتعاون مع مساعديها من الصعود إلى أعلى برج كيان عن طريق اختراق الحرس والأمن لتنفيذ فعلتهم الغير المسؤولة وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه بأي حال من الأحوال، وعليه نحن الآن بصدد مراجعة الإجراءات والتعزيزات الأمنية للبرج لفهم وتصحيح الخطأ الذي وقعنا ضحية له، وبغية تفادي احتمالية تكرار هذا النوع من الأفعال المتهورة مستقبلاً". وأكدت جيزيل ضاهر أن مجموعة كيان "بدأت باتخاذ خطوات قانونية ضد هذه الفعلة المرفوضة"، مشيرة إلى أن المسائلة القانونية سوف تشمل "جميع من تورط في هذا الخرق".

الديار
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