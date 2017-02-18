هل تقود مواقف دونالد ترامب المنطقة إلى المزيد من الاحتراب، أو إلى تسوية تاريخيّة لها؟

A + A -



بقلم جورج عبيد-

تتشكّل غيوم داكنة في فضاء المنطقة من جديد، وتتكدّس فوق بعضها لتنذر بعاصفة جديدة يجدر بالمراقبين التوقّف أمام منطلقاتها بمضامينها المتشدّدة والموحية بانفجار حروب جديدة. لقد حار المتوغلون بالتحليل أو المشاركون في صناعة الأحداث حول طبيعة الرؤى الجديدة في المنطلقة بدءًا من واقع العلاقة الأميركيّة-الروسيّة، فهي علاقة حتى الآن غير مستقرّة في مواضيع شتّى، وليس واضحًا بعد إذا ما كان الأميركيون مع إدارة دونالد ترامب قد سلّموا بالدور الروسيّ في منطقة الشرق الأوسط وقيادتها نحو الحلّ السياسيّ الشامل بعيد القضاء على الإرهاب التكفيريّ في المنطقة، ويعتقد مرجع دبلوماسيّ وفقًا لمعلومات واردة بأنّ العلاقة عادت إلى المزيد من الضبابيّة بفعل عوامل وعناصر قد تأخذها نحو التأزيم، وعناصر التأزيم ستستهلك من جديد موارد العرب ومقدساتهم فترميهم في بواد قصيّة لن يعرف موضعها من بعد.



ويلخّص المرجع الدبلوماسيّ عناصر التأزيم على النحو التالي:



1-مواقف الرئيس الأميركيّ حول الصراع: ليس ثابتًا بعد أنّ ما أدلى به الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب خلال حملته الانتخابيّة هو الجوهر العقيديّ-السياسيّ الراقد فيه، والمتجه إلى تجسيده بتنفيذ الوعود على الأرض. وأثبتت بعض الاستطلاعات بأن دونالد ترامب ديماغوجيّ حتى اللامبالاة أحيانًا، يظنّ ككل رجل أعمال يلج السلطة بأنّ المال السبيل الوحيد لحلّ النزاعات، والديماغوجيّة عنده قد تلتبس أحيانًا كثيرة بماكيافيليّة واضحة وإن اتخذت أشكالاً وقوالب جاهزة من الحماقة حتى الفجاجة بها. فعلى سبيل المثال، لقد جذب موقفه حول الحرب على الإرهاب كثيرين وبخاصّة موقفه من النظام السوريّ ورئيسه بشار الأسد في حربه على الإرهاب مبديًا استعداده لدعمه في هذه الحرب حتى النهاية. إلاّ أنّ ما استوقف العالم وبحسب هذا المرجع أنّه اتخذ موقفًا مغايرًا وجذريًّا ليس من الحرب مباشرة إنما من إيران وهي التي كروسيا تساند الرئيس السوريّ بشار الأسد في حربه على الإرهاب، مما جعل مفهومه ومساندته لسوريا تبقى في حدود اللفظ المبهم والملتبس بحروفه الغامضة. ناهيك بموقفين آخرين شديديّ الالتباس حول تركيا وحول لبنان. لقد دعا ترامب رجب طيب أردوغان لزيارة واشنطن، وفي الوقت تفسه دعا الرعايا الأميركيين بعدم التوجّه إلى لبنان، مصنّفًا هذا البلد بأنّه مستهدَف من الإرهابيين ومسميًّا حزب الله منهم، وقد رصفه إلى جانب جبهة النصرة وتنظيم داعش وكتائب القسّام، على الرغم من محاولات التخفيف حسب ما ظهر البارحة من مصادر السفارة الأميركيّة في عوكر. وفي مقاابل ذلك لفت النظر جواب وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف على الخطاب الأميركيّ الأخير، بأنّ حزب الله يقاتل التكفيريين في سوريا، فلا يسوغ وصفهم بالإرهابيين كما لا تحلّ مقاتلتهم إذا كانت الغاية قتال التكفيريين ودعم الرئيس السوريّ بشار الأسد في حربه على الإرهاب، بحسب الأدبيات الأميركية الجديدة.



2-تدحرج العلاقة الأميركيّة-الإيرانيّة إلى مستوى الصراع: لقد لاحظ العالم وبحسب هذا الدبلوماسيّ، مشهدًا غريبًا وعجيبًا، تمثّل في نوعيّة التهديدات وفي الردّ الإيرانيّ عليها وهو رد كشفَ مضمون القوة ومنطقها. لقد صرّح المصدر الدبلوماسيّ بأنّ دونالد ترامب يتّجه إلى مشهد شديد الإثارة في محاولة استنهاض الداخل الأميركيّ بشيطنة إيران من ناحية وأبلستها للغاية بعد ردود الفعل الساخطة بوجهه وإعادة الاعتبار للعلاقة الأميركيّة-الإسرائيليّة بعد تدهورها وتدحرجها في عهد باراك أوباما، وإعادتها إلى الثوابت والقواعد الاستراتيجيّة المتّبعة بينهما، وفي الوقت عينه إعادة الوصال بين أميركا والخليج العربيّ. وتظهر بعض المعلومات عند هذا المصدر وسواه، بأنّ ثمّة مقايضة تمّت بالفعل بين السعوديّة وأميركا، منطلقها رفع قانون جاستا وإبطاله، مقابل فتح الخزينة السعوديّة للإدارة الأميركيّة، وما التدهور بين أميركا وإيران إلاّ إحدى الخطوات المتّبعة من قبل ترامب، في محاولة واضحة ويائسة لتقويض مفاعيل الاتفاق الدوليّ-الإيرانيّ وتأثيره على مجريات الأحداث السوريّة لمصلحة التنفوذ السعوديّ والتركي والإسرائيليّ في المنطقة. وعندما يُسأل المصدر الدبلوماسيّ عن سبب توصيفه المحاولة باليائسة؟ فيجيب توًّا لأنّ الأميركيين لا يملكون اللحظة والفرصة للقتال المباشر في ظلّ وجود روسيا بجيشها وقضّها وقضيضها في المنطقة، والمخاوف بأن يعيد ترامب وبصورة مباشرة مفهوم الحروب المتنقلة بالواسطة من خلال خلط الأوراق، وثمّة معلومات تفيد بذلك. فإيران وروسيا ثنائيّ قويّ يملكان معًا الفرصة واللحظة لمواجهة كل الاحتمالات ناهيك بالصين، والاتجاه نحو الحسم الميدانيّ في سوريا وفي ظلّ هذه الأجواء بات ملحاحًا وضرورة استراتيجيّة أكثر من أيّ وقت، يسانده في الوقت عينه ذلك التوتّر المستجدّ في العلاقة بين أورويا وأميركا فالأوروبيون لن يساقوا كالغنم صاغرين في الفلك الأميركيّ.



3-إستمالة رجب طيّب أردوغان نحو الفلك الأميركيّ: أشار المصدر الدبلوماسيّ بأنّ الروس ليسوا غاضبين من المحاولة الأميركيّة من احتوائهم لرجب طيّب أردوغان بقدر ما هم حذرون من سلوكيات هذا الأخير في عناوين الصراع في سوريا. لقد باح هذا المصدر بأنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين المعروف بحدّة ذكائه ووساعة دهائه ودقّة فهمه قد شرع بقراءة نقديّة لتطوّر العلاقة الروسيّة-التركيّة بمضمونها الضبابيّ وكجزّء بات لصيقًا في الآونة الأخيرة بالحراك الأميركيّ الجديد أو المستجدّ مع إدارة ترامب. فهو غير مرتاح إلى الانكباب التركيّ الجديد على العلاقة مع الأميركيين مع وعود بدأت تغدق عليه منها إحياء دوره كقائد أوحد للنيو-عثمانية في المنطقة، وإبعاد عدوّه اللدود عبدالله غولان عن المسرح التركيّ الداخليّ. لقد بدأ بوتين يرتاب من تلك السلوكيات الأميركية والتركيّة ويرى في عملية الإحياء استهدافًا أميركيًّا لما تمّ إنجازه في سوريا وبصورة خاصة في حلب، واستهدافًا أيضًا لإيران وروسيا معًا، فالزيارة التركية المرتقبة لواشنطن تحمل في طياتها طابع التأليب المفرط والعشوائيّ.



وبرأي هذا المصدر تكفي تلك العناصر لفهم الرؤية الأميركية الجديدة مع إدارة ترامب تجاه روسيا وتجاه المنطقة وقلبها سوريا، فالديماغوجية خطيرة للغاية في المدلولات السياسيّة والتعاطي بخلفياتها ومضامينها، والماكيافيليّة تبرز صاحبها يظهر عكس ما يضمر. فالمخاوف كبيرة من دوره بعكس ما تم الإيحاء به والسلبيات بدات تظهر لتغلب الإيجابيات. وحين يسأل عن لقاء وزيريّ الخارجية الأميركيّ ريكس تيلرسون مع وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف، لياتي الجواب بأن الفرقين حرصا على عدم الاتجاه نحو أي صدام في المطلق ولكن لم يرقَ اللقاء لدرجة الاتفاق حول إيران وحول تركيا وحول إسرائيل، فالأميركيون لا يزالون يتصلبون، والروس في هذا الموقع متصلبون بدورهم، وعلى الرغم من ذلك لم تنقطع خيوط العلاقة وخطوط المشاورات، ولكن من الواضح أن سوء فهم بدأ يهيمن من جديد بعد غزل طيب بين الرئيسين ترامب وبوتين في صلب العلاقة الروسيّة-الأميركيّة والخشية ان تقودها إلى مزيد من التأزيم.



ماذا عن موقع لبنان وخطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله؟



إنطلاقًا من هذا التحليل المقدّم من المصدر الدبلوماسيّ، توقفت أوساط بارزة أمام تحذير السيد حسن نصرالله بالنسبة لمفاعل ديمونا الإسرائيلي، وفقًا لمعلومات وردت بأن اللقاء الذي دار بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو توسّل بالضرورة إعادة التحفيز نحو التفتيش من جديد عن منشآت نووية في إيران، متّبعًا القاعدة التي اتبعها جورج دبليو بوش في العراق كحجة ظهرت واهية وفاجرة، والقاعدة التي اتبعها باراك أوباما والتي في النهاية أفضت بسبب الحكمة الروسيّة إلى الاتفاق الدوليّ-الإيرانيّ. وقد خرج نتنياهو ليعلن بأنّ يوم لقائه مع ترامب كان أسعد يوم في حياته. وقد جاء تصريحه بعيد القرار الأميركيّ بنقل السفارة الأميركيّة من تل أبيب إلى القدس. وتقول تلك الأوساط البارزة بأن دونالد ترامب بالمسعى الإسرائيليّ يحاول العبث بالاستقرار وإعادة فتح الثغرات في المنطقة ومحاولة إحراج إيران من جديد. وعلى هذا وقف السيد نصرالله وواجه وكأنه يقول بأنّ أيّة ثغرة تفتح في إيران أو أيّ عطب يبرز حول الدور الإيرانيّ في سوريا وإلعراق والبحرين سيضطر حزب الله لقصف هذه المنشآات ويشبه ذلك الشعار الشهير "ما بعد بعد حيفا" وهو قد غدا قاعدة أرست مناخًا متوازنًا.

وتؤمّن وقفة نصرالله حالة جديدة من توازن رعب تعيد الاعتبار من جديد إلى مفهوم الحرب الباردة وبحذر بين المقاومة وإسرائيل. وتشدّد تلك الأوساط بأنّ الاتجاه الروسي لا يزال بأطروحته مشجّعًا، فلقد طرح لافروف إمكانية لقاء ثلاثيّ يضمّ الوزير تيلرسون إلى الوزير أحمد جود ظريف بالإضافة إليه، فجاء الموقف الأميركيّ متصلّبًا للغاية، فهل موقف أمين عام حزب الله الصلب يسمح بإتمام هذا اللقاء حتى لا تجرّ المنطقة من جديد إلى مفهوم الأرض اليباب ويقوددها نحو التسوية؟ قد يكون من الصعب تبيان الجواب لكن رفع السقوف بهذا الشكل الواسع وشدّ الحبال بإمكانه أيضًا أن يقود إلى مقاربات جديدة تتجه بالمنطقة نحو التسوية، وشروط التسوية تجلّت في مواقف رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون المتصلة في صلب المحاولة لإيجاد صيغة مصالحة عربيّة-عربيّة، والمقصود حتمًا مصالحة سعوديّة-سوريّة. لقد ركّزت تلك الأوساط في أمرين أساسيين:



1-تركيزه على تحرير المنطقة العربيّة من حرب عالمية ثالثة تجري فيها وعليها وبالواسطة. ومن موقعه كرئيس للجمهوريّة فقد تكدّست في عقله معلومات واضحة حول الاتجاه الأميركيّ الجديد، وتذكّر هذه الأوساط بحديث ادلى به العماد عون سنة 2013 للإعلاميّ غسان بن جدّو توقّع فيه أن تدخل روسيا سوريا لحماية خاصرتها، وهذا ما حدث بالفعل، وينطلق عون من المنهج نفسه وكأنه يرى هذه المنطقة وفقًا لتلك المعطيات مسرحًا لحرب جديدة تخاض وتسعى إلى تشريد العرب وتفتيتهم لمصلحة وحدة الكيان الصهيونيّ وقوّته ومنعته والقضاء على القضيّة الفلسطينيّة، وإعطاء التسويغ الشرعيّ لهذا الكيان باختراق البلدان الواقعة على حدوده، من هنا جاء تشديده على سلاح حزب الله في الدور المقاوم على الحدود بمؤازرة الجيش اللبنانيّ وفي القتال في الداخل السوريّ من ضمن مفهوم الحرب الاستباقية على الإرهاب حتى لا تتعرّض الحدود مع سوريا لأية اختراقات من القوى التكفيرية وهي تتحرّك في الفلك الإسرائيليّ.



2-وفي النهاية، تشديده على مفهوم النسبيّة الكاملة فهي تحمي لبنان من اجترار الحروب وجذبها من الخارج إليه ومن الداخل إلى الخارج. النسبية سلاح يؤمّن العدالة ويبني الدولة ويمنع من أن يكون لبنان جزءًا من صراع الأمم بواسطة الطوائف والأحزاب المتسربلة بها.