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كان يستخدمه في إعطاء الأوامر الى ضباطه في المعارك: هاتف «هتلر» الشخصي يعرض في المزاد العلني

18
FEBRUARY
2017
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 أعلنت دار "ألكسندر للمزادات التاريخية"، بولاية ماريلاند الأميركية، طرح الهاتف الشخصي الخاص بالزعيم النازي أدولف هتلر، للبيع في مزاد علني.

وأوضح بيان صادر عن الدار، نشرته على موقعها الالكتروني، مساء الجمعة، أن المزاد سيقام يوم الأحد (غداً)، على أن تبدأ المزايدة من 100 ألف دولار أمريكي.

وتوقع البيان أن يتم بيع الهاتف بـ 200 إلى 300 ألف دولار.

واستخدم هتلر الهاتف ذو اللون الأحمر، الذي صنعته شركة الإلكترونيات الألمانية العملاقة “سيمنز”، في إعطاء الأوامر إلى ضباطه في ميدان المعارك خلال الحرب العالمية الثانية لسفك دماء الآلاف.

وكان هذا الهاتف، الذي تم العثور عليه في “قبو الفوهرر” في العاصمة الألمانية برلين (المقر الخاص والأخير لهتلر)بعد أيام فقط من سقوطها في عام 1945، الوسيلة التي أمر من خلالها بقتل أخو زوجته بتهمة الخيانة.

وقد عثر على الهاتف، الذي يحمل نقش الصليب المعقوف واسم هتلر، العميد السير رالف راينر، وهو أول ضابط بريطاني دخل إلى “قبو الفوهرر” عام 1945، أحد مخابئ هتلر في ألمانيا، حيث كان من أوائل المسؤولين الغربيين الذين زاروا العاصمة الألمانية برلين، بعد انتهاء الحرب.

ومن المقرر أن يتم في اليومين القادمين طرح العشرات من المقتنيات الخاصة بهتلر في المزاد، بينها وثائق وصور وكتب ولوحات فنية وملابس وأعلام نازية، وغيرها، تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، في الفترة من عام 1939 إلى 1945.

ايلاف
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