اكتشاف أهم مخطوطات للبحر الميت

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سبوتنيك-



عثر علماء الآثار على مخطوطات عن البحر الميت يعود تاريخ اكتشافها إلى 60 عاما، وذلك في الموقع الأثري الـ 12، والذي يعرف باسم ” خربة قمران” الواقع على شاطيء البحر الميت.

اكتشف الموقع عالم الآثار الفرنسي”فريدريك لوفينو”، العالم بجامعة باريس، وقد عثر على المخطوطات في عام 1947 م، عندما اكتشف أحد رعاة الأغنام العرب كهفا يحتوي على أواني فخارية فيها لفائف من الجلد، بعدما تمكن البدو من اكتشاف 10 كهوف أخرى.

ووفقًا لموقع “history” بدأ البدو في بيع المخطوطات حتى وقعت في أيدي أحد الأثريين الذين أدرك أهميتها واشتراها، وهي تصل في الإجمالي إلى 870 مخطوطة، تم جمعها بعد أن كانت في أجزاء مقطوعة ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الأول من الميلاد، وهي تتضمن العهد القديم من الإنجيل.

يحتوي الاكتشاف الجديد لهذا الكهف البكر على بعض أجزاء من هذه المخطوطات، إلى جانب الكنوز المدفونة تحت الأرض، والتي يكثف علماء الآثار أعمالهم للعثور على مزيد من هذا التراث القديم.