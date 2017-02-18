النائب الخازن: اجماع على خيار الدولة ومصالحة التيار والقوات ستظهر بالانتخابات

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وطنية - راى عضو تكتل التغيير والاصلاح فريد الخازن "ان هناك سعيا وارادة نراهما عند معظم القوى السياسية في شأن الرهان على خيار الدولة"، معتبرا انه مسار طويل ومعقد، لكن هناك اجماعا عليه اليوم، والعهد الرئاسي الجديد اعطى زخما لهذا الموضوع".

وقال ل "لبنان الحر" ضمن برنامج "فخامة دولة معالي": "ان خيار اعادة بناء الدولة اصبح اكثر ثباتا مع وجود قناعة عند معظم الاطراف، انه المسار الذي يوصل لحماية مصالح الجميع والمساحة المشتركة بينهم".

واكد الخازن "ان المصالحة التي تمت بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تحظى بدعم كبير في اوساط الراي العام، وهذا ما سيظهر في الانتخابات النيابية المقبلة خصوصا في الدوائر التي تضم اكثرية مسيحية".