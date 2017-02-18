living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمسية موسيقية في الجامعة الاميركية تحية للبروفسور أديب حوراني

18
FEBRUARY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


تكريما لذكرى الأديب والكاتب البروفسور أديب حوراني، وبدعوة من رئيسة "مركز سيليكتيوم للفنون والعلوم" ديديه حوراني، وبالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، أحيا رباعي المركز "QuatuorMusique del Tempo"أمسية موسيقية في قاعة الأسمبلي، باللغة التي طالما عشقها الراحل، الموسيقى الكلاسيكية تلك التي كانت ترافقه في لحظات كثيرة من حياته، فنقلها لأولاده الذين سطروا نجاحات في حياتهم المهنية، تخطت حدود الوطن الصغير الذي أحب، فألهمته تلك الموسيقى بأجمل الكلمات التي زينت أوراقه البيضاء، وعناوين كتبه. تحية حملت بطيها استعادة لمسيرة مؤثرة لوالد نهل من قيمه الإنسانية والفكرية والعلمية والجمالية، ابنه المهندس والمايسترو العالمي منذر حوراني صاحب الإنجازات البنائية الاستشفائية الضخمة في أميركا، وعاشق الموسيقى يترجمها بقيادته لأوركسترا Virtuosi of Houston"، كذلك أولاده الذين تابعوا خطاه.


وحضر الأمسية حشد كبير من المدعوين من وجوه سياسية وديبلوماسية واجتماعية، ضاقت به مقاعد الاسمبلي هول، وفي مقدمهم: رئيس الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، وعائلة المكرّم نجله الأستاذ إيلي حوراني وأحفاده وعدد من طلابه، بالإضافة إلى حشد كبير من العمداء والأساتذة والجسم الطبي والشخصيات الثقافية والفنية المشجعة للموسيقى الكلاسيكية.


وأمام حضور تهيب مناسبة إستذكار شخصية فريدة، وبمرافقة لعازف الكلارينت السوري العالمي كنان العظمة، عزف الرباعي وضيوفه الموسيقيين من" أوركستراروسيا البيضاء الفلهارمونية"، مقطوعة لموزارت وديمتري شوستاكوفيتش ، وأخرى من توقيع كنان العظمة .


تخلل الأمسية كلمة ألقتها رئيسة مركز سيليكتيوم ابنته ديديه حوراني ، عددت فيها صفات "الوالد الذي أدى دور الأب العاشق للثقافة والموسيقى، وهو الذي كانت له نظرة ثاقبة من خلال ما يريد من الأحسن، لتوجيهنا، ولتربية أولاده ثقافياً، والحرص على التربية الصالحة والمثالية، تقوم على العلم والفن، كأساس للقيم الأخلاقية التي تبعد الإنسان عن المادة، لتشجيعه إلى الإنطلاق إلى عالم الروحانيات من موسيقى وفنون وأداب تصقل النفوس"
وأضافت:" كان مواطناً يكرس الوطنية الحقيقية بتعلقه اللامثيل له بوطن عشق وأحب. كما وهو أرث ثقافي ووطني يفتخر به، وموسوعة ، فطُبِعَ إسمه بذاكرة الوطن. من كان يدري أنه سيبوح لنا بذكريات، غير ما ترك لنا في كتابه الأخير "خواطر سامية"“SUBLIME THOUGHTS” LESSEN THE HARDSHIPS OF LIFE".فكتاباته ملؤها نور، ومعانيه جمال وصور لطبيعة، ونحن أمامها نسأل : أي شغف يعتريه عند الكتابة؟ ترانا أمام والد عاشق مقيد بالجمال، جمال الطبيعة والكلمة الراقية والفكر النير وحب الوطن".


وأضافت حوراني: "هي ذكرى لرجل الحقيقة والفكر الكبير، ومن كان يردد "الإنسان بإنسانيته، الإنسان بعمله"... وهي تحية لمن دافع وبجرأة عن القيم الإنسانية، ومن كان بموقع العلم والتعلم مرجعاً لنا وللآخرين، وداعياً للتبصر للمشاكل والصبر لحلها... هي تحية لمن لا ينتابه اليأس، ولمن يُبقي معالم ومكارم الفكر النير والأخلاق العالية... وهو الذي خرج من تجاذبات الزمن كبطل أسطوري في تاريخ كان جزء منه وهو التاريخ لنا". وإستذكرت وصيته " أن تفتحوا الآفاق للفكر والعلم، لتحققوا أمالكم الكبيرة، ولا شيء يمنعكم في ما بعد من وصولكم المبارك لأهداف وضعتموها لأنفسكم سابقاً لإنها أهداف نبيلة".


وختمت: ثمة رجال يأتون إلى هذه الحياة قبل زمانهم، ويتركون آثارهم الفكرية على عديد من الأجيال. ووالدي هو من هؤلاء الرجال، أديب وشاعر وموسوعي وإنساني إلى أقصى الحدود... وهو الذي كان داعياً للتقريب بين المجتمعات والمذاهب والأخاء بين الأمم... فكان الحالم بحضارة كونية تتلاقى في ما بينها ليعم السلام. كان المطالب بحماية الحضارات المتنوعة والمتميزة لدى الإنسانية والحفاظ عليها كي لا تذوب".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout