الوزير الرياشي من زحلة: هناك اصرار على انبثاق قانون انتخابات عادل يعكس صحة التمثيل

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بدأ وزير الاعلام ملحم الرياشي، زيارته لمدينة زحلة، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، من منزل رئيس كتلة نواب زحلة النائب طوني ابو خاطر، حيث استقبله نواب "القوات" وعدد من منسقيها في زحلة.

بعد كلمة ترحيب من النائب ابو خاطر، ادلى وزير الاعلام بتصريح مقتضب قال فيه: "شرف كبير لي ان ازور مدينة زحلة، المدينة العريقة، زحلة هي قلعة من قلاع القوات اللبنانية، شرف لي ايضا ان التقي اساقفتها وفعالياتها، وزيارتي لزحلة هي من ضمن سلسلة زيارات سنقوم بها الى جميع المناطق اللبنانية لنقول ان لبنان بألف خير، وسياسة القوات هي سياسة الانفتاح على الآخر، وفتح النوافذ امام رياح الحق".

اضاف: "بالرغم من العوائق، هناك اصرار على انبثاق قانون انتخابات عادل يعكس صحة التمثيل، يرفع الظلم عن التمثيل المسيحي، وبالتالي لا نرغب ان يظلم احد".

ثم انتقل الرياشي ونواب "القوات" الى كاتدرائية الروم الملكيين الكاثوليك، حيث التقى راعي الابرشية المطران عصام درويش الذي رحب بالوزير الرياشي وتمنى له النجاح، وبارك زيارته.

وقال درويش: "زحلة مدينة المحبة والتعاون والانفتاح على الجوار، نحن فخورون بك وفخورون بما انجزت خصوصا لجهة وثيقة التفاهم مع التيار الوطني الحر، وهذا سوف يسجله التاريخ لك".

بدوره، رد الوزير الرياشي بكلمة عبر فيها عن "سروره لوجوده في المطرانية الغالية على قلوب الجميع".

وقال الرياشي: "زيارتي لزحلة ليست انتخابية ولا شعبوية، زيارتي لزحلة هي زيارة للاهل والاصدقاء، بل زيارتي هي زيارة وزير يمثل القوات اللبنانية، وانا بخدمة زحلة وخدمة الكاثوليك".



واكد "ان هناك جهدا كبيرا لصياغة قانون انتخابات جديد بوقت قياسي يصحح التمثيل المسيحي المعطوب ويرفع الظلم عنا ولا يظلم الآخرين، وسيحفظ حق الجميع بمن فيهم النائب وليد جنبلاط".

وعن التواصل مع "حزب الله" اكد الرياشي ان "لا تفاوض مع حزب الله، هناك تواصل يقتصر على وزراء الحزب ونوابه، فالاختلافات بيننا كبيرة، شرط الا تتحول هذه الاختلافات الى خلافات كبيرة، ونحن مع تواصل جميع اللبنانيين مع بعضهم البعض".