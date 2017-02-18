وفد من المطارنة ممثلا الراعي عاد بو جوده في مستشفى صيدا

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زار وفد من المطارنة الموارنة ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جوده في مستشفى حمود الجامعي في صيدا، للاطمئنان الى صحته بعد عملية في شرايين القلب، وناقلا تحيات الراعي وتمنياته بالشفاء العاجل لبو جوده وعودته سالما معافى الى أبناء أبرشيته.

وشكر النائب البطريركي المطران بولس صياح باسم الراعي لإدارة المستشفى والجهاز الطبي والتمريضي اهتمامهم الأخوي ببو جوده ورعايتهم له.

وضم الوفد إلى الصياح، رئيس أساقفة أبرشية دمشق المارونية المطران سمير نصار ومطران صيدا سابقا مطانيوس الخوري، وكان في استقبال وفد المطارنة قيم المطرانية الخوري حنا حنا والكهنة جورج جريج ويوسف جنيد وشارل قصاص والخوري شادي بو حبيب ومسؤول الاعلام والعلاقات العامة في الأبرشية فريد بو فرنسيس وأهل بو جوده.