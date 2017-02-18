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اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 18-02-2017

18
FEBRUARY
2017
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الجمهورية


تمنِّيات
كشف مرجع نيابي أن موظفاً كبيراً سيبقى في منصبه حالياً بناء لتمنِّيات خارجية وداخلية.
عملية
دخل حزب بارز منذ مدة قصيرة في عملية ترشيد الإنفاق وخفض النفقات في العديد من قطاعاته.
تأكيد
أكّدت إحدى الشخصيات التي تعمل على خط قانون الإنتخاب أن قانون النسبية على أساس 15 دائرة التي اتفقت عليه الأحزاب المسيحية في بكركي غير موجود على طاولة البحث.

اللواء
همس
استبعدت زيارة قطب وسطي إلى مقر رئاسي على خلفية استبعاده عن اللجنة الرباعية التي درست ولا تزال صيغة لقانون انتخاب جديد.
غمز
يجزم نائب في تكتل موال أن هناك قانون انتخابات قبل نهاية ولاية المجلس الحالي.
لغز
تواجه التشكيلات القضائية صعوبات لجهة تمسك مراجع بمواقع معينة في النيابات العامة وقضاة التحقيق.

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