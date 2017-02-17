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"حزب الله" رسم حدوداً حمراء لترامب... وهدد بضرب المصالح الأمريكية؟!

17
FEBRUARY
2017
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من حزب الله، الجمعة 17 شباط، إن تصريحات الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله الخميس هدفت لإيصال رسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال المصدر: "حتى الآن حزب الله ليس قلقا تجاه مجيء ترامب إلى الإدارة الأمريكية بل نعته الأسبوع الماضي بالأحمق ورسم له خطوطا حمراء أمام أي عمل يهدد لبنان أو وجود حزب الله في سوريا".

وأضاف المصدر: "تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في وقت سابق هذا الأسبوع كانت تستهدف إيصال رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، فحواها أن الحزب قد يستهدف المصالح الأمريكية بضرب مواقع حيوية في إسرائيل".

وبحسب رويترز، استخدم ترامب ومسؤلو إدارته في وقت سابق لهجة قوية ضد إيران، الراعي السياسي لحزب الله، فضلا عن دعم عدوها الرئيس "إسرائيل" وتوجيه "تحذير رسمي" لطهران بأن تجربة إطلاق صاروخ باليستي أجرتها مؤخرا تمثل خرقا للاتفاق النووي.

وكان نصرالله قد أكد الخميس أن حزبه الذي لعب دورا رئيسا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان قد يقوم بضرب المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة، في حال تعرض لبنان لعدوان من قبل "إسرائيل".

Al-Jadeed
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