باسيل: من يقول ان الاكثرية تحفظ الاقلية والنسبية تلغيها يحتقر عقلنا الحسابي الهندسي

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أشار رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية المهندس جبران باسيل أن الديمقراطية في نقابة المهندسين كانت دائما تأخذ دورتها الطبيعية لذلك لم تشهد تمديدا بل مداورة مستمرة واليوم نطرح ترشيح المهندس بول نجم.

وأكّد أننا اليوم في عهد جديد ونأمل تقديم شيء جديد لبلدنا.

وأضاف باسيل خلال كلمة ألقاها في عشاء هيئة المهندسين في التيار أن قوانين الانتخاب عملية حسابية تمثيلية وليس معقولا الا نتمكن من انجاز قانون انتخاب لأن البعض لا يفهم بالحسابات.

واعتبر أن عدم تأمين الكهرباء وغياب خطة النقل وصعوبة تنفيذ الجسر في جل الديب بعد اربع سنوات ومشاريع اخرى مغيبة هي اكبر اهانة لكل مهندس منا.



وقال: "من يقول ان الاكثرية تحفظ الاقلية والنسبية تلغيها يحتقر عقلنا الحسابي الهندسي."



وختم باسيل "لا يستطيع من تمثيله 6 نواب ان يجعلهم 13 غصبا عن كل البلد... فهذا ليس لبنان وهذا ليس التعدد والتنوع الذي نؤمن به."