علماء يتنبؤون بوقوع زلزال مدمر في هذه الدولة!

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أكد عدد من علماء الجيولوجيا في الولايات المتحدة أنهم يتوقعون حدوث زلزال مدمر في إحدى ولايات البلاد.

ووفقا للعلماء فإن "الصدع الموجود تحت مدينة سانتا باربرا جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي تمدد كثيرا في الفترة الأخيرة قد يتسبب بحدوث زلزال مدمر في تلك المنطقة".

وأوضح العلماء أن "الصدع فنتورا أو ما يسمى بـ Ventura-Pitas Point Fault، الممتد من غرب المدينة حتى المحيط الأطلسي، موجود منذ زمن، وحتى ثمانينيات القرن الماضي، اعتبره العلماء ليس خطيرا، لكن آخر البيانات الجيولوجية تشير إلى أنه قد يتسبب بزلزال مدمر، وأهم المؤشرات التي تدل على خطورة الصدع هي تمدداته غير المنتظمة".

وأضاف العلماء أن هذه التمددات تشير إلى أن الصدع قد يتسبب بزلزال قد تصل شدته إلى 8 درجات على مقياس ريختر، والأخطر من ذلك، أن قسمه الموجود تحت البحر قد يتسبب بكارثة "تسونامي" هناك.