مرشح التيار لنقابة المهندسين بول نجم: في حال وصولي لن اكون نقيباً لاحمل اللقب انما لافتح الباب واسعاً لمشاركة الجميع

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كلمة المهندس بول نجم مرشح التيار لنقابة المهندسين:





حضرة رئيس التيار الوطني الحر معالي وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل

اصحاب المعالي والسعادة

اصحاب المقامات الرسمية والروحية والاجتماعية والحزبية

ايها المهندسون

ايها الحضور الكريم

عندما اسس افلاطون مدرسة باسم الاكاديمية امر ان ينقش على مدخلها العبارة التالية:

لا يدخل هذا المكان من لا يتقن الهندسة

لانه اعتبر ان الهندسة بالاضافة الى انها علم المنطق , هي مهنة سامية يلتقي فيها العلم والادب والفن والتاريخ بالحضارة والمدنية والابداع , وعليه, فالمحافظة عليها رسالة اساسية تقوم الاعوجاج, وكاني بها المشاركة مع الخالق في اعمار الكون وازدهاره.

ايها الحفل الكريم

تشهد نقابة المهندسين كل ثلاث سنوات عرسا"ديمقراطيا" لاتنخاب نقيب للمهندسين , وقد اجرينا في التيار الوطني الحر انتخابات داخلية للمهندسين الملتزمين فشرفني الزملاء باختياري للتقدم بالترشيح لمنصب نقيب المهندسين في بيروت , محمليني مسؤولية كبيرة هدفها خدمة كل مهندس في مهنته وحياته ومستقبله. من هنا لا بد من كلمة شكر لكل من تعب للحفاظ على المهنة واخص بالذكر, النقباء واعضاء مجالس النقابة وكل من سعى لذلك, فالهدف واحد,والمهندس هو شغلنا الشاغل, والنقابة هي بيت المهندس ومرجعيته وحاضنته.

ايها الزملاء

المهنة الهندسية ليست شهادة نعلقها على الجدار, الهندسة هي مهنة حرة مسؤولة راقية ونريدها ان تبقى هكذا.

لن نقبل بان تكون الهندسة محصورة بضوابط مادية.

لن نتخلى عن قيمة الهندسة التي تضيفها الى المجتمع.

واذا اردنا عودة لبنان الى موقعه التاريخي في الثقافة والعلم والتقدم, فما علينا الا تصويب الهندسة الى مسارها الابعد من تسديد الاشتراكات او المعاملات وغيرها من النشاطات الروتينية.



ايها الزملاء

لن استفيض بالكلام لانني اؤمن بالعمل الهادف, انما اعاهدكم في حال وصولي, باني ساشكل فريق عمل واسع, فنحول النقابة الى خلية عمل يتشارك فيها الجميع, فنسعى الى تنفيذ برنامجنا وبرنامج كل من ترشح الى المركز عينه ولم يحالفه الحظ ,لاني مصمم ان احمل مشاريعهم ,فلن اكون نقيبا" لاحمل اللقب ,انما لافتح الباب واسعا" لمشاركة الجميع .هكذا تعلمنا في مدرستنا الوطنية, وهكذا نترجم ما تعلمناه.



ايها الاعزاء

يستعد لبنان مع بدء عهد جديد نأمل منه الكثير الكثير, الى وثبة جديدة بناءة بعد تعطيل وفراغ وعبثية دامت فترة طويلة, ادت الى تراجع الصناعة, وتخلف الزراعة, فازدادت البطالة, واصبحت الهجرة حلما" لاغلب اللبنانيين. فيا ايها المهندسون , انتم الذين برعتم اينما حللتم, حان الوقت للعودة والمشاركة في ورشة تجديد بناء الوطن.



ختاما" اشكر حضوركم جميعا", كما اشكر رئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير جبران باسيل على رعايته وحضوره ودعمه الدائم لنا , كما اسمحوا لي ايضا" ان اخص بالشكر, قائدي ومعلمي فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي له الفضل الكبير علي وعلى هذا الوطن, متمنيا" له الصحة والعمر الطويل كي يقود السفينة الى بر الامان.

عشتم وعاشت النقابة وعاش لبنان