السفارة الأميركية توضح حقيقة الأخبار عن تغييرات في قانون التأشيرات الاميركية

A + A -

أشارت السفارة الأميركية أن هناك تداول لتقارير غير صحيحة حول إضافة بلدان جديدة إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية (برنامج الإعفاء من التأشيرة).

وأوضحت الصفارة في بيان أنه لم تتم إضافة أي بلدان جديدة، ولبنان ليس حاليا جزء من برنامج الإعفاء من التأشيرة. إن السفارة الأميركية تحذّر من استقبال أية رسائل أو روابط إلكترونية، أو الاستجابة إلى أي بريد إلكتروني أو إعلان يدّعي أصحابه أن لديهم معلومات حول تغييرات أو إضافات جديدة. إن اللائحة الكاملة للدول التي ينطبق على مواطنيها برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية هي متوفرة على عنوان travel.state.gov ضمن الرابط التالي:

إشارة إلى أن وزارة الخارجية في الولايات المتحدة هي ملتزمة تسهيل السفر الشرعي إلى الولايات المتحدة للأفراد المؤهلين، من خلال عملية تقديم طلب شفاف وفعال للتأشيرة. إننا نشجع طالبي التأشيرات على زيارة العنوان الالكتروني travel.state.gov للحصول على مزيد من المعلومات حول تأشيرات الولايات المتحدة.