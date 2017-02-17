الرئيس عون أصدر 32 قانوناً اقرها مجلس النواب قبل اسبوعين وأكد اهتمامه بالمطالب العمالية والانمائية وحاجات البلديات

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في اطار انتظام عمل المؤسسات الدستورية، اصدر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدفعة الاولى من القوانين التي اقرها مجلس النواب في الجلسات التشريعية التي عقدها قبل اسبوعين، وهي اول قوانين يطلب الرئيس عون نشرها في عهده وتحمل الارقام من 1 الى 32.

وتواصل الدوائر المختصة في رئاسة الجمهورية دراسة بقية القوانين التي احيلت اليها، تمهيداً لاتخاذ الرئيس عون القرار المناسب في شأنها استناداً الى صلاحياته الدستورية.

ومن ابرز القوانين التي اصدرها رئيس الجمهورية: تنظيم مهنة النفساني في لبنان، إعفاء تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة من رسم الانتقال، تعديل قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية، الاجازة للحكومة قبول التعديلات المدخلة على معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي المتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، فتح اعتماد اضافي بقيمة 75،550 مليار ليرة في موازنة العام 2017 لاستكمال تنفيذ الاشغال المتبقية والعائدة لتحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، تعديل مواد في قانون الدفاع الوطني، تعديل ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا، إعفاء العمليات الممولة بالاشتراك بين مصادر خارجية واتحادات بلدية في المشاريع الممولة والمنفذة من الضريبة على القيمة المضافة، إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قانون الحق في الوصول الى المعلومات، تعديل تنظيم ممارسة مهنة الطب، تنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية، تعديل تنظيم القضاء المذهبي الدرزي، اضافة الى ابرام عدد من بروتوكولات واتفاقات تعاون بين لبنان ودول او اتحادات ومنظمات دولية.

استقبالات رئيس الجمهورية

الى ذلك، اولى الرئيس عون اهتماماً للشؤون النقابية والعمالية من خلال استقبالاته في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، والتي شملت مواضيع سياسية وإنمائية وثقافية وروحية.

الأباتي طربيه والرهبانية المارونية المريمية

وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس عون، الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي بطرس طربيه على رأس وفد من الرهبنة. والقى الاباتي طربيه كلمة قال فيها: "عرفنا فيكم، يا فخامة الرئيس رجل الحق، الذي لا يساوم، والذي يندد بالفساد والخنوع والسرقة. وقد تلمّسنا، منذ انتخابكم رئيساً، أجواء جديدة في الوطن. كأننا نتنشق رائحة الحرية التي تأتي من الحق، ونرى خبراء الفساد يحسبون ألف حساب قبل أن يقدموا على مخالفاتهم وأرباب المساومة شبه مذعورين من بطلان حيلهم، ولصوص الهيكل يختبئون وراء أقنعة الخوف. مهمتكم كبيرة وخطرة، وهي في الوقت عينه سامية ومقدسة. إنها مهمة كرامة الوطن والمواطن، وبناء مجتمع يجد فيه كل مواطن وكل غريب حقوقه، ويطلب منه أن يتمم واجباته بقناعة ودقة، عارفاً أن هذه الدولة القوية، في بلاد الأرز، هي مثال الحرية والوفاء والعدل، لأنها تستند إلى الحق الذي يحرر.

نتمنى عليكم أن تعيروا تربية الأجيال، وإعادة تربية الراشدين المدنية والخلقية إهتماماً خاصاً، ليصبح مجتمعنا اللبناني سامياً بأخلاقيته، محافظاً على قيم الأجداد الأبطال، من أي طائفة كانوا، ولأي دين انتموا. فلبنان بلد الحركة الدائمة. والحركة مخيفة إذا كانت من دون هدف. ولكن مع ربانٍ تقوده الحكمة، لا بد من الوصول إلى الاصلاح والحرية والسعة، من خلال الحقيقة واحدة لكل بشرٍ ولكل مواطن".

وختم الأباتي طربيه بتوجيه الدعوة إلى الرئيس عون للمشاركة في الاحتفال الذي تقيمه الرهبانية في 25 آذار المقبل لمناسبة عيد سيدة البشارة.

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مشيداً بالدور الذي يقوم به الرهبان والراهبات في مواكبة النشء علمياً وتربوياً، مشدداً على وجوب ان يجد الجيل الصاعد قدوة يتمثل بها في ظل الفكرة السائدة لدى المجتمع والقائمة على المصلحة الخاصة التي تتجسد بالمال وهي سبب كل الآفات التي تضرب مجتمعاتنا.

وركّز الرئيس عون على اهمية "النهضة الاخلاقية" لتتكامل التربية في المدرسة وخارجها، كما شدد على ان الدولة تقوم بما عليها لمحاربة الفساد وهي بدأت بهذه المهمة بالتدرج وهي ستساعد دون شك في اعادة النهضة الاقتصادية بعد فترة الركود التي شهدتها.

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين

نقابياً، استقبل الرئيس عون وفد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة السيد كاسترو عبد الله الذي قدم لرئيس الجمهورية مذكرة بمطالب الاتحاد وابرزها اعادة النظر بالحد الادنى للاجور كي يتناسب مع متطلبات العيش الكريم، واقرار السلم المتحرك للاجور، وتصحيح اوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم خصخصته وتسديد الديون المتوجبة على الدولة من اشتراكات عن اجرائها وعن الفئات الخاصة وتفعيل جهاز التفتيش وانشاء صندوق للبطالة وتطبيق فرعي طوارىء العمل وعناية طب الاسنان واعادة احياء المكتب الوطني للدواء. كذلك تضمنت المذكرة رفضا لزيادة الرسوم غير المباشرة واعادة النظر في النظام الضرائبي الحالي، وغيرها من المطالب الحياتية الاخرى.

واكد الرئيس عون للوفد ان المطالب العمالية هي موضع متابعة ودرس دائمين مشددا على مكافحة الفساد التي تعتبر من ثوابت الاصلاح الذي يعمل على تحقيقه.

نقابة الفنانين المحترفين

واستقبل رئيس الجمهورية وفد نقابة الفنانين المحترفين في لبنان برئاسة السيدة شادية زيتون دوغان التي نقلت الى رئيس الجمهورية تهاني الفنانين اللبنانيين والآمال التي يعلقونها على عهده .

كما شكرته على تكريمه الفنان ايلي شويري ومنحه وساما لبنانيا رفيعا تقديرا لعطاءاته.

وتم خلال اللقاء عرض عدد من مطالب الفنانين في لبنان، حيث اكد الرئيس عون حرصه على انصاف الفنان اللبناني معتبرا انه بمقدار ما يكون الفن رفيع المستوى فهو يعبر إذذاك بأمانة عن ثقافة واسعة تعطي للمجتمع اللبناني قيمة مضافة.

نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة

واستقبل الرئيس عون، وفد نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة برئاسة السيد باتريك رزق الله الذي قدم مذكرة عرض فيها لواقع اعضاء النقابة في ما خص قانون الايجارات والتعديلات التي اقرها مجلس النواب مؤخرا، متمنيا على رئيس الجمهورية توقيع القانون الذي يتضمن هذه التعديلات "وذلك لرفع الظلم عن رقابنا ووقف معاناتنا المستمرة منذ 40 سنة وحتى اليوم كي تعيدوا الينا القدرة على ترميم المباني المهددة بالانهيار".

واكد الرئيس عون ان التعديلات التي ادخلت مؤخرا على قانون الايجارات، هي موضع درس حاليا وسيتخذ حيالها الموقف المناسب، مركزا على اهمية احقاق الحق والعدالة في اي قانون يقره مجلس النواب.

لجنة البلديات المركزية في "التيار الوطني الحر"

واستقبل رئيس الجمهورية لجنة البلديات المركزية في " التيار الوطني الحر" برئاسة السيد عمر مسعود الذي وجه الدعوة لرئيس الجمهورية الى حضور مؤتمر البلديات الثاني " بلديات 2022 " الذي ينظمه التيار يوم الاحد المقبل في فندق هيلتون حبتور في سن الفيل والذي سيتناول مواضيع تتعلق بالعمل البلدي واللامركزية وحاجات البلديات.

ونوّه الرئيس عون بدور البلديات في المساهمة في ادارة شؤون البلاد لاسيما لجهة تطبيق القوانين بشكل صحيح كي لا تحل الفوضى في المدن والبلدات والقرى لاسيما في ما خص التنظيم المدني والطرق وغيرها. واكد الرئيس عون العمل على تطبيق قانون اللامركزية الادارية الذي سبق ان عمل له رئيس الجمهورية عندما كان نائبا ورئيسا لــ " التيار الوطني الحر" ثم "تكتل الاصلاح والتغيير".

الوزير جريصاتي ورئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان

على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي، رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان المحامي فرنسوا رو François Rou الذي اطلعه على عمل المكتب وهو الاول من نوعه في المحكمة الدولية التي انشأت حتى الان. واشاد المحامي رو بالتعاون الذي يلقاه من وزارة العدل ونقابتي المحامين في لبنان، مشيرا الى ان المكتب ينظم الاجتماع الدولي الخامس لوكلاء الدفاع في كل المحاكم الدولية في الفترة الممتدة من 9 الى 11 تشرين الثاني المقبل في قاعة محكمة نورمبرغ التاريخية تلبية للدعوة التي وجهها مدير الاكاديمية الدولية لمبادئ نورمبرغ السيد كلاوس راكفيتز.

النائب اميل رحمة

سياسيا، استقبل الرئيس عون، النائب اميل رحمة واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات، اضافة الى حاجات منطقة البقاع عموما، والبقاع الشمالي خصوصا. واوضح النائب رحمة ان رئيس الجمهورية يولي مطالب المناطق اللبنانية كافة اهتماما خاصا وهو اوعز الى الجهات المعنية بمتابعة حاجات منطقة البقاع الشمالي ومدينة بعلبك لدى مختلف الادارات المعنية واشار الى أنه استأذن رئيس الجمهورية بالسفر الى ايران للمشاركة في مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية.

النائب السابق ناصر قنديل

واستقبل رئيس الجمهورية النائب السابق ناصر قنديل الذي اشار الى ان البحث تناول الاوضاع العامة في البلاد وقانون الانتخابات والواقع الاعلامي الراهن.

رياض ثابت

وفي قصر بعبدا عضو المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية السيد رياض ثابت الذي عرض لعمل المعهد والندوات التي ينظمها عن لبنان والاوضاع في الشرق الاوسط.