المطران كفوري بعد زيارته الوزير رائد خوري: "كلّنا أمل أنّ الأمور في البلد ستسير الى الأمام"

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري متروبوليت صيدا وصور وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري في زيارة تهنئة.



وقال المطران كفوري بعد اللقاء " تداولنا خلال اللقاء في شؤون وطنيّة وشؤون الكنيسة الأرثوذكسيّة"، مضيفا "انّ الوزير خوري هو ابن الكنيسة الأرثوذكسيّة وهو يحمل مزايا عالية في المجالين الثقافيّ والروحيّ ونأمل أن تتكرّر هذه الزيارة في مناسبات قادمة وقد دعينا الوزير خوري الى زيارة منطقة الجنوب لمقابلة أبنائها وللاطّلاع بشكل أكبر على حاجاتهم".



وختم المطران كفوري بالقول "نتمنّى كلّ التوفيق الى الوزير خوري والى مجلس الوزراء مجتمعا والى العهد الجديد بقيادة فخامة الرئيس العماد ميشال عون وكلّنا أمل أنّ كلّ الأمور في البلد ستسير الى الأمام".