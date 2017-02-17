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كيف أعادت "الخارجية اللبنانية" الإعتبار ل"اتفاقية فيينا" والقرار "1701"! (علا بطرس)

17
FEBRUARY
2017
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أعربت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ عن "قلقها من كلام الرئيس عون" حيث سيصدر بعد أسابيع قليلة التقرير الدوري للأمين العام حول تنفيذ بنود القرار 1701 والتزام لبنان مفاعيله. وقد أطلقت كاغ تغريدة على "تويتر" الخاص بها بأن "قرار مجلس الامن 1701 واضح، ويدعو الى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة، ويقول ان لا سلاح خارج الدولة".
 
وكان القرار 1701 نصّ في الفقرة الثامنة منه على ما يلي "يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل ... بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة ..."، وقد تضمّنت الفقرة 11 (ب) ما يلي: "مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، وأثناء انسحاب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان" وفي الفقرة نفسها (ه) "مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة 8".
 
 وإزاء ما تضمّنه نصّ القرار نسأل: هل يقوم "الحلّ الطويل الأجل" الوارد أعلاه في الخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية التي تجاوزت 11 ألف خرق منذ العام 2006 الى اليوم؟ وهل يكون تطبيق القرار 1701 باستمرار "اسرائيل احتلال أراض لبنانية خلافاً لنصّ القرار"؟ وهل يكون "مرافقة ودعم ومساعدة القوات المسلّحة" اللبنانية بحرمانها من السلاح النوعي القادر على حماية الرّدع مع إسرائيل، وترك "الجيش اللبناني" يدافع كما يقال –باللحم الحيّ- في معارك الإرهاب في نهر البارد وعبرا وعرسال؟ وغاب عن ذهن الأمم المتحدة أيضاً تداعيات الأزمة السورية لناحية الإرهاب والنزوح لنطرح الإشكاليتين التاليتين:
 
- ماذا كان ليحصل بالتعددية في لبنان لولا تضافر جهود الجيش اللبناني و"حزب الله" لمنع تسلّل الإرهابيين من سوريا؟ وكان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد عبّر في حديث الى صحيفة "الأهرام" نُشِر في 14 كانون الأول 2015 رداً على سؤال "قلت من قبل إنه لولا حزب الله لكانت داعش  في جونيه...؟" أجاب بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق ما يلي: "أنا لم أقل هذا الكلام، قاله غيري، ومع ذلك فأنا أوافق على هذا الكلام أيضاً، فعلى أرض لبنان ومع الجيش اللبناني، نعم، أؤيّد موقف حزب الله، في أن يكون حائط صدّ منيعاً في مواجهة داعش لدخول لبنان..."
 
- وهل سيبقى لبنان بصيغته الحالية في ظلّ سعي أمميّ واضح لتوطين النازحين السوريين في أماكن تواجدهم دون "العودة الآمنة" للمناطق المستقرة داخل سوريا بالتزامن مع الحلّ السياسي؟ بناء عليه، تبدو ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ قلقة على الوضع على الحدود مع إسرائيل، دون إدراكها أن نصف سكان لبنان باتوا من غير اللبنانيين، والمنظمة التي تمثّل لا تُحرّك ساكناً للمحافظة "على الأمن والسّلم الدوليين"، كما جاءت تغريداتها منافية لميثاق الأمم المتحدة لجهة احترام سيادة الدول الأعضاء، وبالأخص للعرف الديبلوماسي الوارد في المادة 41 من "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية" لعام 1961 التي نصّت على: "ومع عدم المساس بالمزايا والحصانات، على الأشخاص الذين يتمتّعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التّدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة".
 
 وبذلك تكون الخارجية اللبنانية من خلال مدير الشؤون السياسية والقنصلية بعد استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة قد "لفت الى ضرورة التقيد بأحكام اتفاقية فيينا لا سيّما في ما يتعلّق بما ينطبق على المعتمد الدبلوماسي" مؤكداً على "احترام لبنان الكامل للشرعية الدولية حسب ما ورد في البيان الوزاري، وعلى تمسّكه بالتطبيق الكامل للقرار 1701 دون انتقائية أو تمييز" مع أمله "أن تُعير الممثلة الخاصة هذه الإنتهاكات للسيادة اللبنانية الإهتمام اللازم في تقريرها الى الأمين العام والى مجلس الأمن باعتبار أن هذه التصرفات العدوانية الإسرائيلية تمثّل تهديداً للسيادة اللبنانية وتعيق بشكل فادح تنفيذ القرار 1701".
 
علا بطرس ,
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