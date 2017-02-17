خاص: رئيس بلدية الحدت للtayyar.org: لهذه الأسباب اتخذنا قرار ساحة وشارع الرئيس عون

A + A -

بقرار من بلدية الحدت سبنيه حارة البطم، بات للرئيس العماد ميشال عون اول ساحة وشارع باسمه كرئيس للجمهورية.

هي الساحة العامة والشارع الممتد منها نزولا حتى طريق صيدا القديمة، والذي سيحمل اسم "فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون".

وعن هذه الخطوة تحدّث رئيس البلدية جورج أدوار عون للtayyar.org فقال: "بمعزل عن انتماء الحدت ولونها السياسي المعروف، والذي تكرّس في محطات واستحقاقات عدة، ومحبة البلدة لفخامة الرئيس عون، فقد كانت هناك مطالبة شعبية بأن تحمل احدى ساحات البلدة اسم الرئيس، وقد اتخذ المجلس البلدي القرار ليقول إن الخطوة هذه هي جزء من الوفاء للعماد ميشال عون ومسيرته وتضحياته ونضاله الطويل على مدى أربعين عاماً، وهو اليوم يؤكد انه الرئيس الجامع لكل اللبنانيين".

وأشار عون الى أن "المجلس البلدي اتخذ القرار بكل فخر، وسبق لنا ان بدأنا قبل اشهر ترميم وتأهيل الساحة والشارع المتفرّع منها ونحن في طور انهاء الاشغال" وقال " المجلس البلدي سيتشرف بزيارة فخامة الرئيس في الأيام المقبلة، لتسليمه نسخة من القرار، والرئيس عون هو من سيحدد الموعد المناسب لاقامة احتفال بهذه المناسبة".