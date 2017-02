A + A -

نشرت الاعلامية نيكول حجل، مذيعة أخبار الـ "LBCI"، عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام"، صورة أرفقتها بالجملة التالية: (YES to my other half! My heart is exploding with happiness). أي "نعم لنصفي الآخر! قلبي مفعم بالسعادة".

وكان لافت في الصورة محبس نيكول في يدها اليمنى برفقة خطيبها وهو يقبّلها.