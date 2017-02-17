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خاص - التمثيل العادل ومتلازمة "طوم وجيري"

17
FEBRUARY
2017
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شربل الجميّل-

 

لا يُلام أولئك الذين جاهدوا الجهاد المديد لمنع وصول العماد عون إلى قصر بعبدا. بالنظر إلى أحوال سجلّاتهم ومفاسدهم، كان منطقهم دَرْك المنطق ونضالهم بؤس النضال والمقصد منع استرداد بيت الشعب.. بيت القصيد.

بعدما حوصر هؤلاء بثبات الحق من صاحب الحق وأصحاب الوفاء، وبعدما انتُحِروا بفيض من الخطوات المتسرّعة من جانبهم وارتكاب الفاولات الهاوية الفاول تلو الآخر، حشروا أنفسهم بخانة القبول القسري، وارتضوا بما اعتبروه محرّماً، متوعدين الحشد على جبهة قانون الإنتخاب بعدما سقطت جبهة بعبدا شرّ سقطة.

ضاع ردحٌ من الوقت في تشكيل الحكومة، ودقت ساعة الحقيقة والنِزال: قانون الإنتخاب. تماماً كالضفدع المنفوخ المستعلي على حجمه، يحاول هؤلاء جاهداً البقاء على مكابسهم المبالغ بها، متناسين أن حربهم ضد الحق والعدالة التمثيلية خسروها، وما يحاولون تجنّبه أصبح قيد التحقيق وبحُكم المُحتَّم، والحكم صدر مع وقف التنفيذ.

تلمّس هؤلاء الحقيقة المرّة فسارعوا للهروب إلى الوراء، وهم يحاولون بشتّى الوسائل وكافة الذخيرة نقر فجوة في السور العظيم المسيّج حول الإنصاف الشعبي، الذي لطالما امتصوا دمه كالطفيليات، واقتاتوا على جوره ليستمرّوا: تارة يذكّرون بماضيهم البغيض، وتوراً يهددون بتحطيم صناديق الإقتراع.
بعضهم يلوّح بالمقاطعة (ونحن نلوّح بسخرية قدرها) وبضعهم الآخر بالإعتكاف.

عام ٢٠١٣، وفي غمرة مكافحة الكوكب لوباء إيبولا، إنتشر مرض عصبي بين قطط المملكة المتحدة الأليفة، ودُعي سنتذاك بمتلازمة طوم وجيري، نسبة إلى الشخصيتين الكرتونيتين الأكثر تحبباً لشعوب العالم، وتتمثّل بفقدان القطط لصوابها عند سماع أصوات معيّنة بترددات محددة، فتبدأ بالقفز والنواء هستيرياً دون هداية، ولا تستكين قبل مرور وقت معيّن على زوال الصوت، مصدر العصبية. أيصعب الربط؟

يعرف هؤلاء تمام المعرفة أن بعد ٣١ تشرين الأوّل ٢٠١٦ ليس كما قبله، لا بالإفساد ولا بالتعطيل ولا بمصادرة رأي الشعب ولا بقضم ما ليس من حقّهم. حاولوا تأجيل المُحقق فلم ينجحوا بلجم مسيرة استعادة الدولة من احتكار المرائين وفم المرابين.

في الأشهر القليلة المقبلة ستتظهّر حقائق لطالما حاولوا طمسها، وغالباً ما تمايلوا فوق ما اعتبروه لحدها الأزليّ. في الأشهر القليلة المقبلة، سيكتمل رجوع الحقوق لأصحابها، كل أصحابها. سيتمثّل كل الأفرقاء في كل الطوائف؛ سينجلي القنوط عن كلّ من اعتراه منذ مهزلة ال ١٩٩٢. سيذكر التاريخ أنه في عهد العماد عون عاد الحق لأصحابه واستعيدت الدفّة لشعب لبنان العظيم، رغماً عن الطغاة والمتأبلسين.

شربل الجميّل,
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