٢٢٨٤ رحلة جوية من المطار واليه خلال عشرة أيام

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عادت الأنظار تتجه من جديد نحو تأمين التجهيزات الفنية والتقنية الحديثة والمتطورة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لا سيما بعدما تجاوز أعداد الركاب السبعة ملايين راكب خلال ٢٠١٦ مسجلا المزيد من النمو والتقدم على هذا الصعيد، مما يعني ان الأمر بات يحتم على المسؤولين والمعنيين بشؤون هذا المرفق الاقتصادي والحيوي الهام، ايلاءه المزيد من الاهتمام والرعاية انسجاما مع المعايير والقوانين الدولية التي تفرضها المنظمات العالمية المعنية بقطاع الطيران المدني والنقل الجوي في العالم. وما الزيارات الأخيرة لعدة وفود تمثل دولا ومؤسسات عالمية معنية بهذا الشأن للاطلاع على مسار العمل في مطار بيروت الدولي ومدى تطبيقه للمعايير والقوانين الدولية، إلاّ دليل على الاهتمام الجدّي بواقع المطار وضرورة تطويره لا سيما في مجال اعادة تأهيل العنصر البشري من جديد من جهة وتأمين كل المعدات والأجهزة الحديثة لهذا القطاع المهم ليستطيع مواكبة ما يطبّق في المطارات الدولية الأخرى.

من هنا تأتي أهمية استمرار مسيرة الأمن والاستقرار في لبنان لتشجيع الكثيرين من محبيه وأبنائه المغتربين على المجيء اليه لأن المسيرة السياحية في لبنان هي بوصلة تؤشر الى ازدهار اقتصادي واعد في البلد.

وعلى صعيد حركة المطار بلغ مجموع الركاب خلال الأسبوعين الأولين من شهر شباط الجاري ٢٣٠ ألفا و٢٧٠ راكبا توزعوا على ١١٠ آلاف و٥٤ راكبا وصلوا الي لبنان و١٢٠ ألفا و١٣٢ راكبا غادروا لبنان و٨٤ راكبا بطريق الترانزيت.

وبلغ مجموع الرحلات الجوية ٢٢٨٤ رحلة منها ١١٤٢ رحلة وصول الى لبنان ومثلها ١١٤٢ رحلة اقلاع من لبنان.

ومن الشخصيات التي استخدمت المطار خلال الأيام القليلة الماضية:



بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان غادر الى روما.

وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون عاد من فرنسا.

النائب عبد اللطيف الزين عاد من مارسيليا.

النائب ابراهيم كنعان عاد من لندن.

النائب سيمون أبي رميا غادر الى نيس.

النائب نديم الجميّل عاد من باريس.

النائب نعمه طعمه غادر الى جده.

النائب ياسين جابر عاد من لندن.



الوزير السابق فيصل كرامي عاد من لندن.

الوزير السابق جهاد أزعور غادر الى أربيل.

الوزير السابق فريد هيكل الخازن غادر الى دبي.

الوزير السابق بسام يمين عاد من دبي.

الوزير السابق جوزيف شاوول غادر الى باريس.

الوزير السابق ابراهام داده يان عاد من الدوحة.

النائب السابق روبير فاضل عاد من جنيف.

النائب السابق راجي أبي حيدر غادر الى الدمام.

النائب السابق باسم يموت غادر الى القاهرة.



النائب السابق جواد بولس غادر الى باريس.

النائبة السابقة ميرنا البستاني عادت من مرسيليا.

مدير عام دار الصيّاد السيدة الهام سعيد فريحه عادت من أبو ظبي.

أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح غادر الى روما.

وزيرة الشؤون الاجتماعية في فرنسا ماريسول تورين غادرت الى باريس.

سفير الكويت عبد العال القناعي غادر الى الكويت.

سفير أريتريا محمد عمر محمود وصل من الرياض.

مفتي مدينة موسكو، نائب رئيس الادارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية إيلدار علاء الدينوف وصل من موسكو.