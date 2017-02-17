عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 شباط 2017

الأخبار: قانون لقضم الأراضي الزراعية
نصرالله للعدو: لا تُخطئوا الحساب
اقتراح جديد لباسيل: تأهيل في 14 دائرة... فنسبية مع صوت تفضيلي للقضاء
جمعية المصارف للحكومة: أرباحنا لا تُمسّ!
الديار: القاهرة تخرق «الحصار» الخليجي «رسالة» ودّ الى حزب الله..
الجمهورية: لبنان يتخبط سياسيا .. وواشنطن تحذر أمنيا
البناء: موسكو غير مستعجلة للتعاون مع واشنطن بعد لقاء لافروف تيلرسون
نصرالله لمعادلة ردع جديدة: الأمونيا في مرمى صواريخنا وفكّكوا ديمونا
وديعة جنبلاط: مختلط يُبعد وهاب ويفوز فيه أرسلان بالنسبية ويُعيد مقعد بعبدا
اللواء: مؤشِّرات سلبية تضغط على التهدئة والموازنة
واشنطن تحذٍّر رعاياها من السفر إلى لبنان.. ونصر الله يطالب إسرائيل بتفكيك مفاعيل ديمونا
النهار: تحذير أوّل: لبنان من عين ترامب
المستقبل: واشنطن مع خيار الدولتين «بكل تأكيد» وتبحث عن بدائل
طالب بالإسراع في إنهاء دورة التراخيص الأولى للمياه البحرية
عون: الأساس تطبيق القانون ولن أسمح للخارج بالتدخّل
الأنوار: لقاء مع رئيس الجامعة الاميركية بالذكرى ١٥٠ لتأسيسها
البلد: القوى الامنية تضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف في البقاع
the daily star: Nasrallah: War with Israel unlikely
l'orient le jour: Qui finira par gagner la grande loterie électorale ?