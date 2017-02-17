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وديعة جنبلاط: مختلط يُبعد وهاب ويفوز فيه أرسلان بالنسبية ويُعيد مقعد بعبدا

17
FEBRUARY
2017
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جبهة قانون الانتخاب، يسودها الهدوء النسبي، مع غياب التصريحات والمواقف الحادة والتصعيدية بشأنه، وبعد وقف اللجنة الرباعية اجتماعاتها بعد أن وصلت الى طريق مسدود، كما علمت «البناء»، بينما يجري التواصل عبر اللقاءات الثنائية والثلاثية بشكل شبه يوميّ، ويتولى التقنيون من مكوّنات اللجنة الرباعية دراسة الصيغ، من حيث تقسيم الدوائر والتوزيع النيابي.

وعاد القانون المختلط الى الواجهة مجدداً مع الطرح الذي أودعه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال زيارته الأخيرة.

ووفق هذا الطرح الذي يعتمد صيغة مختلط الرئيس بري مع بعض التعديلات عليه في الدوائر، بحسب ما علمت «البناء»، فإن «ستة نواب ينتخبون على النظام الأكثري وسبعة على النسبي في دائرتي الشوف وعاليه، وبحسب تقديرات جنبلاط، فإنه يحصل في هذه الصيغة على ستة نواب وفق الأكثري وثلاثة من أصل 7 على النسبي ويكون الحاصل 9 نواب إضافة الى النائبين الدرزيين في بيروت والبقاع الغربي الذي يحصل عليهما بالتحالف مع تيار المستقبل وتكون كتلته النيابية المؤلفة من 11 نائباً قد حافظت على حجمها».

وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ«البناء» إن «هناك تقدّماً في موقف النائب جنبلاط حيال النسبية، وظهر ذلك خلال زيارته الاخيرة الى الرئيس بري وأن تصوّره يأخذ النسبية بعين الاعتبار، إلا أن بري لم يفصح بعد عن تفاصيل التصوّر، لكنه قابل للنقاش». وأوضحت المصادر أن «الصيغ انحصرت وتتقلّب بين طرح جنبلاط ومختلط بري الذي يتقدّم على طرح جنبلاط من حيث أخذ النسبية بعين الاعتبار وقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يتقدّم على القوانين المطروحة كافة حتى الآن».

ومن المرتقب أن يباشر جنبلاط بمساعٍ لتسويق الطرح الذي تقدّم به، لكن اعتماده مرهون بمدى قبول القوى السياسية الأخرى. ولفتت المصادر نفسها الى أن «التطمينات لجنبلاط أو لغيره من المكونات لا تتعلق بالقانون فقط، بل بالقانون وبالتحالفات الانتخابية».

البناء
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