الحريري يخوض الانتخابات في «وجه من خانوا الامانة»

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بعض ما جاء في مقال عيسى بو عيسى-

وفق القاعدة المعمول بها حالياً على الساحة السياسية والتي تتمثل بجملة «مشاريع الحلفاء» خصوصاً على الصعيد الانتخابي والاستحقاق النيابي، كل هذا يفتح آفاقاً واعدة امام الرئيس سعد الحريري وفق الواقع الحالي لتيار المستقبل الذي يعاني من جملة ترددات ما زالت حتى الساعة دون حلول جذرية مع العلم ان مصادر في التيار تؤكد ان الوقع المتبقي سوف يتكفل بمعالجة هذه النتوءات تمهيداً لانطلاقة اقوى نحو الانتخابات النيابية.

ويبدو حسب مصادر قريبة من بيت الوسط، ان رئيس الحكومة سيذهب الى هذا الاستحقاق تحت شعار «مشروع رفيق الحريري» الذين سينتصر في النهاية لانه مشروع الاعتدال والعيش المشترك.



ولا تنفي هذه المصادر ان الهم الاول للحريري خلال هذه الاونة هو اجراء الاستحقاق النيابي والانتصار من خلالها ولا يوجد في قاموسه كلمة الخسارة التي تترتب عليها تداعيات كثيرة خصوصاً مع اقتراب الموعد حتى ولو تم تأجيله تقنياً لاشهر عدة، الا انه يعتبرها على الباب مهما طالت مدة التأجيل لكسر التمرد الذي حصل داخل بيئته وانه حان الوقت كي يعي كل من تطاول على التيار ورئيسه حجمه الحقيقي.

وهو في مطلق الاحوال وجه رسالة واضحة لهم من خلال قوله: «لسنا جمعية خيرية سياسية تتولى توزيع الهبات والمواقع وتقديم التضحيات المجانية»، وهذا كلام يؤشر الى انه عازم على تطبيق مقولة «حان قطاف» الرؤوس التي تربت في بيوتنا وضربت اليد التي امتدت اليها وبتبيان حجمها الحقيقي امام الرأي العام اللبناني والسني على حد سواء، ولهذا الكلام دلالات قاطعة ان الرجل لن يتهاون مع من سكنوا منازلهم ووصلوا الى اعلى المراتب بدعمنا لهم وها هم اليوم يحاولون مجرد خدش تيارنا وبالتالي لا يمكن السماح لهم بهذا الامر خلال الانتخابات النيابية.