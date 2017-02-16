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تعليق ريفي على خطاب السيد نصرالله!

16
FEBRUARY
2017
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علق الوزير السابق أشرف ريفي على خطاب السيد حسن نصرالله اليوم قائلاً :" يؤكد كلام أمين عام حزب الله أنه يتصرف كأنه المرشد العام للدولة وصاحب القرار بالسلم والحرب وصانع السياسة الخارجية والمتحكم بمصير اللبنانيين. أين الدولة من أعلى رأس الهرم للحكومة من المواقف التي تمس بكرامة المواقع التي تحول المؤسسات هياكل فارغة فيما يحدد حزب تابع لإيران سياسة لبنان؟ يحدد حزب تابع ل إيران سياسة لبنان ويرهنها لمصلحة رُعاته في طهران ويحول لبنان لصندوق بريد لتبادل الرسائل الحارة لمصلحتها كلما دعت الحاجة . نسأل نصرالله عمن فوضه لعب دور المرشد الأعلى للبنان وشعبه؟ نسأل رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور هل لبنان القوي يستقيم بوجود دويلة السلاح؟

نسأل رئيس الجمهورية هل وافقتَ على تشريع تدخل #حزب_الله بسوريا والعراق واليمن والبحرين بعد أن شرعت السلاح بالداخل تحت عنوان الدفاع عن لبنان ؟"

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