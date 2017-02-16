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بعد كلّ ما جرى أمام قناة “الجديد”، الإعلامي جو معلوف يرد..

16
FEBRUARY
2017
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بعد كلّ ما جرى أمام محطة قناة “الجديد”، ردّ الاعلامي جو معلوف قائلًا: “أسلوب الامس مرفوض ومن له حق لا يطالب به بالاعتداء على الآخرين وبتحطيم الممتلكات، ومقارنة القضية الوطنية كالحراك المدني بِما حدث الأمس غير مقبول والاعتداء على الاعلام مرفوض”، ومشددا على أن “قرار LBCI كان ولا زال دائماً دعم اي قضية اعلامية مُحقة وتتعلق بالحريات”.

وقال معلوف: “سأطرح اي قضية ظلم تتعلق بأي طائفة ولن أتوقف عن البحث عن الحقيقة لا انا ولا شربل خليل”. وأشار معلوف إلى أنه تغيّر “وتغير أسلوبي وأتفادى الوعظ واترك التعبير للناس، تدافع او تهاجم، الكل له الحق بذلك”.

وشدد معلوف على أنه “ليس هناك اي خلاف شخصي بيني وبين الزميل بيار رباط، وإنما أزعجني تعرضه للشيخ بيار الضاهر”، وقال: “احترم الفنانة مايا دياب وأحبها كثيراً وهي بَارَكْت لي بالرايتينغ منذ ليلة السبت لأنها صديقة صادقة، وبوجود مايا بـ”منا وجر”، يتوقف الكلام عن اي ارقام، كانت جديدة ورائعة كما دائماً”، لافتًا إلى أن “مايا على الصعيد الشخصي هي صديقة وأكثر من اخت لي وانا مُعجب بأدائها وبذكائها”.

وعن التقرير الذي عرضه حول الشيخة الدرزية، قال معلوف: “كل القرارات التي تتعلق بأي حلقة تؤخذ بشكل جماعي من قِبل كل فريق عمل هوا الحرية”، مضيفًا إن “اثارة قضية الشيخة الدرزية انساني بحت وبعيد كل البعد عن التحريض الطائفي الذي اتُّهمت به، ومعيب ان أُتَّهم بأني ضد هذه الطائفة او تلك في كل مرة تتم اثارة موضوع ما يتعلق بطائفة ما”.

وأوضح أنه “لم يَكُن مُلزماً بالشيخ ابي المُنى بأن يقوم بمداخلة انما احترامنا الكامل للموضوع دفعه لذلك”، مضيفًا: “أنا اؤمن بالقانون والقضاء والفيديو المُصور للزميلة السابقة في هوا الحرية يتضمن تحريضاً، ولكنه لم يتم طرد اي شخص من الفريق علماً انها سرَّبت كواليس لوئام وهاب واختفت بعد ذلك”.

وأكد أن “الزميلة السابقة في هوا الحرية ألمحت إلى أن الأبواب مُقفلة بوجه اثارة موضوع الشيخة الدرزية، ولكنني أرسلت زميلة ثانية وألمّت هي بموضوع الشيخة الدرزية من كل جوانبه ولم تكن الأبواب مقفلة”، وتابع: ” لم اتعرض اطلاقاً للطائفة الدرزية الكريمة وانا أوافق الشيخ ابي المنى على كل كلمة قالها”.

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