ماذا سيحصل بعد خمسة أيام؟؟

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بعد خمسة أيام فقط، في 21 شباط الحالي، يصير من المؤكد أن لا انتخابات نيابية قبل رمضان. بحيث يصبح مستحيلاً إجراؤها قبل 21 أيار... على قاعدة أن تسعين يوماً يجب أن تفصل بين صدور الدعوة وحصول الانتخاب ... وبعد 33 يوماً فقط، تدخل البلاد المحذور والمحظور النيابيين. بحيث يصير مستحيلاً إجراء الانتخابات قبل نهاية ولاية البرلمان الممدد لنفسه مرتين، في 20 حزيران المقبل ... إلا ... إذا اقتنع البعض في لحظة ما، بأن قانون الانتخاب هو لمعرفة النتائج بعد الاقتراع لا قبله ... وأن العلم والمنطق والحساب والتجارب كلها تؤكد، أن الأكثري أكثر إلغاء ... والنسبية أكثر ديمقراطية ... في هذه الأثناء، يتابع العهد الجديد محاولة إعادة لملمة الدولة وبناء ركائزها: مشروع موازنة للمرة الأولى منذ 12 عاماً ... غاز ونفط، بدأت اسرائيل تكتب عن مخاطرهما عليها، بعد عقود على دفنهما في قعر بحرنا ... علاقات خارجية متحركة وفاعلة، على قاعدة الاحترام والسيادة، والتعاون والريادة ... وصولاً إلى تطلع بيروت إلى دور إقليمي حلمت به منذ نصف قرن، قبل أن تقتله الحروب والفتن التي ذرت قرونها في قلب الوطن وخواصره ... الشرط المؤسس لكل ذلك، هو أن يقوم كل مسؤول بدوره. فلا يصير القاضي ميليشياوياً ... ولا الأمني بلطجياً ... ولا رجل الدين نجماً تلفزيونياً في النهار، وجلاداً لأطفاله في الليل ... كما اشتُبه في حالة رجل الدين هذا ... من هو؟ وما هي تهمته؟ كل التفاصيل ضمن نشرة الأخبار المسائية .