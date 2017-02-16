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المحافظ والخطّ الأحمر

16
FEBRUARY
2017
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مارك بخعازي

 

يحار المرء كيف يتعامل مع وليد جنبلاط . فجنبلاط ظاهرة قائمة في ذاتها .

 

يسكت عن الفساد دهراً وعندما ينطق فكفراً . جديده اليوم هو المحافظ زياد شبيب القاضي النزيه ، المثابر الذي يريد ان يثبت ان في الدولة موظفين اكفاء وعلى قدر عالي من النزاهة ويبدو ان النزهاء لا وجود لهم في قاموس بك المختارة .

ان النزيه في قاموسه هو من يلبّي رغابته ولو على حساب القانون . والآدمي بمعياره هو من يقطع رؤوس الاخرين ارضاءً لأمنياته .

 

يجرد حملة على المحافظ الارثوذكسي  ابن عكار المحرومة الذي يخدم بيروت المتخومة من الذين يفترون على الموظف اذا أدى رسالته بأمانة وكأني بهم ما اعتادوا تعامل مع الامناء المستقيمين الذين يحافظون على مصلحة الوطن والمواطنين .

 

بالامس وليد جنبلاط عمل على ملف المهندس فادي عرموني وظلمه ظلماً شديداً وأوقع به ضرراً معنوياً فادحاً وعندما ادركه المرض وذهب الى ملاقاة ربه كان وجماعته في مقدم المعزيين ليؤكدوا المقولة السائرة : " ... ومشى في جنازته" محبّ البيك وظلال محبته تظلل الشوف وعاليه وصولاً الى بيروت ولا ينجو الرجالات المستقيمون من رزازها .

 

بالامس عرموني واليوم شبيب وغداً من سيكون ؟

 

والاغرب من ذلك تلك الشاشة التي أصبح الفساد عندها وجهة نظر ترفع عتاة المفسدين الى درجة القداسة وتلطخ سمعة النزهاء بوحل الافتراءات المفبركة وكأنها مكلفة بتحطيم الاوادم وتشويه صورتهم وهي شاشة مسلوبة من اصحابها الشرعيين وهل يطلب من السالب ان يكون منصفاً تجاه من كان الانصاف عقيدة له ونهجاً كما هي حال المحافظ زياد شبيب .

 

نحن لا نتكلم بلغة طائفية ومنهجية ولكن طالماً ان هذه اللغة اصبحت عملة رائجة نبلّغ من يهمه الامر انه ممنوع المساس بالطائفة الارثوذكسية من خلال استهداف خيرة رجالاتها .

 

لن نسكت عن الاحقاد المدونة والمذاعة!

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