living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ثمة طرح انتخابي متقدم يوافق بين الاكثري والنسبي بمعيار واحد.. تكتّل التغيير والإصلاح: عنوان العهد هو الاستقرار العام

16
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اشار وزير العدل سليم جريصاتي الى ان تكتل "التغيير والاصلاح" توقف عند مواقف فخامة الرئيس العماد ميشال عون التي هي واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج الى تفسير او اجتهاد ولا ينتج عنها اي اعتداء او اثار على التزامات وتعهدات لبنان الدولية، ان عنوان العهد الواثق هو الاستقرار العام حيث كان للرئيس كلام في هذا الشأن، ولا تناقض بين هذه العناوين والمواثق والالتزامات الدولية، وليس في كلامنا اي تبرير بل كل توكيد واصرار ان رئيس البلاد يعي مستلزمات قسمه.


وشدد جريصاتي بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" الاسبوعي، على ان اقرار الموازنة ضروري والاجتماعات في الحكومة على قدم وساق، بعد عدم وجود موازنة لمدة 12 سنة، وستكون مناسبة لتصحيح اداء المالية العامة مع تخفيض الطموحات والانفاق غير المجدي في موازنة 2017، والطموحات ستضمنها موازنة 2018 والتي نحن على مشارفها.


واكد ان قانون الستين لم يعد يصلح لانه نقيض اتفاق الطائف، وقانون الانتخاب اولوية لانه اساس لاعادة تنظيم السلطة وصار لزاما ان تكون السلطة التشريعية متوافقة احكام الميثاق والدستور نشأة واداء، وثمة طرح متقدم عكس التشاؤم حاليا يوافق بين الاكثري والنسبي بمعيار واحد، ونحن بإنتظار الاجوبة الناجعة على هذا الطرح.


واعلن ان التيار يعقد مؤتمر البلديات الذي يمثل الانماء البلدي، ومتحرك هو التيار على صعيد الانماء المتوازن وحقوق البلديات، ونحن على مشارف اقرار قانون اللامركزية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout