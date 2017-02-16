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آلان عون من الضبية: الاتصالات حول قانون الانتخابات تتكثّف وإنماء المتن في صلب أولويات العهد‎

16
FEBRUARY
2017
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أكّد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون، "أنّ التيار الوطني الحرّ حقق التوازن برئاسة الجمهورية في النظام السياسي القائم ونأمل أن نحقق التوازن بإنجاز قانون إنتخابي وبالتالي نضع حدّ للأزمات التي تظهر عند كل إستحقاق دستوري". أضاف: "تكويين السلطة في لبنان ينطلق من إنتخاب مجلس النواب، وتتشكل الحكومة ويُنتخب الرئيس وفق توازناته. لو كان النظام علماني، لما سألنا عن صحة التمثيل داخل كل طائفة، وبما ان النظام السياسي طائفي، لذلك نطالب بإعطاء كل فئة الحق بإنتخاب نوابها أو على الأقل المساهمة في إنتخابهم، دون أن يعني ذلك الإستفراد بإنتخاب كل طائفة لممثليها".

 

وتمنى أن يؤدي موقف الرئيس عون الضاغط إلى التأسيس لإنتخاب مجالس نواب تؤمن التمثيل الصحيح لأول مرّة منذ الطائف، مشيراً إلى أن أي تمديد لمجلس النواب مرفوض إلا لأسباب تقنية ولفترة زمنية لا تتعدى ال3 أشهر". وأضاف: "الإستقرار الإنتخابي ضرورة من أجل زيادة الإنتاجية، فمن غير المنطقي صياغة قانون إنتخابي جديد كل 4 سنوات. لا أتوقع أن يقرّ القانون الأمثل لأنه سينتج عن تسوية سياسية، لكن لا شك أنه سيكون أفضل من سوابقه، نسعى إلى الحدّ الأدنى من الإستقرار الإنتخابي على الأقل 20 سنة".

 

كما تطرق عون إلى الوقت الضائع الذّي شهده لبنان جراء الأزمات السياسية التي مرّ بها البلد وأخّرت مسار بناء الدولة، مشيراً إلى أن إنتخاب العماد عون تأخر 11 سنة وأن تأتي متأخرة أفضل من أن لا تأتي أبداً". أضاف: "لن تنتهي المشاكل بين ليلة وضحاها، فلا أحد يملك عصا سحرية، ولكن لا شك إن الإنجازات لبناء الدولة أخذت السكة الصحيحة. بدأنا دراسة الموازنة في الحكومة ومجلس النواب فلا يمكن أن يبقى أنفاق الدولة متفلت، وهذا أول شرط لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية. محاربة الفساد تبدأ من خلال ضبط التلزيمات في الحكومة، وعبر تفعيل التفتيش المركزي، وإعتماد الe-government ، التي تخفّف الإحتكاك بين الموظف والمواطن، وإستكمال الإستثمارات المطلوبة في الكهرباء".

 

وتطرق عون إلى بعض الأولويات الإنمائية في المتن التي تدخل في صلب أولويات العهد منها جسر جلّ الديب مشيراً إلى أنّ الرئيس ميشال عون يهتم شخصياً بإيجاد حلّ للجسر سريعاً".

 

كلام عون جاء في ندوّة نظمتها هيئة التيار الوطني الحرّ في الضبية، وحضرها مسؤول النشاطات في قضاء المتن وسام شهوان، منسق التيار الوطني الحرّ في الضبية فؤاد يمين، والمرشح المحتمل للتيارعن المقعد الكاثوليكي في المتن إدي المعلوف وعدد من الناشطين في هيئة التيار- الضبية".

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