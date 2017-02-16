رئيس اللجنة الفنية في الضمان: ثبوت إنتفاء حصول أي إختلاس للمال العام

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تعقيباً على الخبر المنشور عن حضور رئيس اللجنة الفنية الى جلسة لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت وإستمهاله لتوكيل محام ...

يوضح رئيس اللجنة الفنية أنه حضر وإستمهل قاضي التحقيق لتوكيل محام وتقديم مذكرة دفوع شكلية.

وأضاف أن مذكرة الدفوع الشكلية ستتضمن:



1- بطلان إدعاء النيابة العامة المالية لعلة عدم حصولها على إذن مسبق من المرجع الإداري المختص قبل الملاحقة والإدعاء.



2- بطلان إدعاء النيابة العامة المالية لعلة إنتفاء المسؤولية الوظيفية لرئيس اللحنة الفنية وجهاز اللجنة الفنية قانونياً وإجرائياً في كل ما يختص بالمعاملات التنفيذية للضمان الإجتماعي.



3- بطلان إدعاء النيابة العامة المالية لعلة عدم الإختصاص وذلك بعد ثبوت إنتفاء حصول أي إختلاس للمال العام من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.



وإن الأموال المختلسة هي أموال خاصة تعود لشركات من القطاع الخاص.