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من سانت بطرسبورغ، تحية للرئيس العماد ميشال عون

16
FEBRUARY
2017
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عقد المركز الثقافي الروسي العربي في سانت بطرسبورغ مع ممثلي الجمعيات المدنية والرسمية والدينية وناقشوا العلاقات الروسية العرببه وخاصة بين ممثلي المؤسسات الشعبية خاصة في ظروف التي تمر فيها البشرية من انتشار التعصب والارهاب والذي أصبح وسيله لتحقيق اهداف سياسية وتشتيت المجتمعات وابعادها عن قيمها وتقاليدها وخاصة تدمير القيم الدينية في اوروبا والشرق الاوسط واضطهاد وتهجير المسيحين من ارض المسيح

وقيم المجتمعون عاليا انتخاب الرئيس الجنرال ميشال عون ،والذي يمثل المسيحين والاقليات في الشرق ،خاصه لدوره ورؤيته الاستراتيجيه في معالجه مشاكل المنطقة

 

وايد المجتمعون اعادة كنيسة اسحاق في سانت بطرسبورغ الي الكنيسه الروسيه لتعمم القيم و الأخلاق والتقاليد التي حمت روسيا على مر التاريخ وخاصه اثناء الصعوبات كما قال الرئيس بوتين

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