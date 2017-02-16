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سيغريد كاغ في وزارة الخارجية

16
FEBRUARY
2017
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استقبل مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير شربل وهبه في مكتبه في الوزارة السيدة سيغريد كاغ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ولفت إلى ضرورة التقيد بأحكام اتفاقية فيينا لاسيما في ما يتعلق بما ينطبق على المعتمد الديبلوماسي.

 

وأكد السفير وهبه على احترام لبنان الكامل للشرعية الدولية حسب ما ورد في البيان الوزاري، وعلى تمسكه بالتطبيق الكامل للقرار 1701 دون انتقائية أو تمييز. وركَّز في هذا الإطار على الخروقات الإسرائيلية المتواصلة واليومية لهذا القرار منذ العام 2006 والتي تجاوزت 11 ألف خرق، وعلى استمرار إسرائيل باحتلال أراضٍ لبنانية خلافًا لنص القرار.

 

وأَمِل أن تعير الممثلة الخاصة هذه الانتهاكات للسيادة اللبنانية الاهتمام اللازم في تقريرها إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن باعتبار أن هذه التصرفات العدوانية الإسرائيلية تمثل تهديدًا دائمًا للسيادة اللبنانية وتعيق بشكل فادح تنفيذ القرار 1701.

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