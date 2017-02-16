الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها من السفر الى لبنان!

A + A -

دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان بسبب مخاطر قد تعترضهم في هذا البلد.

وبحسب البيان، تطلب الخارجية الرعايا الأمريكيين تجنب السفر إلى لبنان بسبب تهديدات الإرهاب، والاشتباكات المسلحة والخطف، وتفشي العنف، ولا سيما قرب حدود لبنان مع سوريا وإسرائيل.

وأضاف البيان أنه يجب على مواطني الولايات المتحدة الذين يعيشون ويعملون في لبنان أن يكونوا على بينة من المخاطر المحتملة في البلاد".

يذكر أن الولايات المتّحدة تصدر دورياً تحذيرات بشأن السفر إلى لبنان وكان آخرها في 29 تموز/يوليو 2016.

(sputnik)